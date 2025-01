Signorini, perdonami ma lei non la sopporto più | Cadono le maschere poco prima della diretta, addio già scritto

Nella casa del Grande Fratello è accaduto un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al centro dell’attenzione c’è una delle concorrenti più chiacchierate.

Con l’arrivo del nuovo anno sta accadendo davvero di tutto nella casa del Grande Fratello. Chiara Cainelli ha rivelato a Luca Giglioli che il cantante Liam dei The One Direction è scomparso il 16 ottobre 2024 31 anni.

Così facendo avrebbe infranto il regolamento. Ci sono stati altre situazioni simili, ragion per cui il provvedimento è stata la degustazione del budget settimanale del 30%. Alfonso D’Apice nel frattempo si è dichiarato a Chiara, ma quest’ultima ha avuto un flirt con Javier Martinez.

Jessica Morlacchi ha poi insinuato che Eva Grimaldi e Stefania Orlando potrebbero stare dalla parte di qualcuno semplicemente perché dall’esterno sanno chi sono i preferiti del pubblico.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che al centro dell’attenzione ci siano due donne che sono ormai arrivate ai ferri corti. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Caos nella casa del Grande Fratello, nessuno la tollera

Una delle due protagoniste della vicenda è Helena Prestes. Sin dall’inizio ha dato del filo da torcere a tutti i concorrenti e alla fine in tanti hanno deciso di allontanarla. Lo scontro con Shaila Gatta è avvenuto principalmente per via di Lorenzo Spolverato, però ora sembra che la faccenda sia finita nel dimenticatoio. Anche Jessica non ha una buona opinione di lei, quindi cerca di evitarla quando si incrociano in casa.

Prima di Capodanno Helena ha avuto una discussione con Ilaria Galassi al punto tale da arrivare alle mani. Tutto sarebbe dipeso da ciò che la brasiliana ha detto durante le nomination sul conto dell’altra. “Tu i miei figli non li devi nominare e ti apro e ti spacco la faccia”, ecco cosa avrebbe detto Ilaria prima che la situazione degenerasse. Dopo qualche ora anche con Zeudi Di Palma si sono avuti dei toni accesi.

Attimi di tensione in cucina

Zeudi è entrata da poco nella casa, ma sta facendo parlare per le dinamiche che sta creando tra le mura della casa più spiata d’Italia. Dopo aver dato un bacio ad Alfonso si è lasciata andare anche con Helena. Non a caso le due hanno sempre detto di essere legate da un’amicizia speciale, però sono finite per bisticciare in cucina mentre preparavano il tiramisù per il cenone.

Zeudi le ha riferito di non sottolineare sempre le sue differenti abitudini alimentari e così ha avuto inizio una scenata di gelosia. Helena non sopporta che lei abbia legato con Shaila e Chiara. Del resto sono persone con cui lei non è in buoni rapporti. Come andrà a finire la questione? Sicuramente se ne parlerà nella prossima diretta del Grande Fratello.