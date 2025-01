La Promessa, hanno stravolto il CAST per questo nuovo anno | Ecco chi vedremo dalle prossime puntate

A breve il pubblico de La Promessa conoscerà un nuovo personaggio che stravolgerà le dinamiche della tenuta. Ecco di chi si tratta.

La Promessa è una soap opera spagnola che va in onda in Italia dal 29 maggio 2023 ed è ancora in produzione. La trama è ambientata nel 1900 e una donna di nome Dolores scappa da uomini incappucciati a cavallo con il figlio Marcos e la figlia Jana. Alla fine la donna viene uccisa, il piccolo viene rapito e la bambina si getta dal burrone facendosi credere morta. Prima di compiere questo gesto ha notato che uno dei cavalieri indossava un anello d’oro con uno strano simbolo.

Dopo 15 anni Jana è diventata una donna e vuole andare alla ricerca del fratellino e si reca presso il palazzo de La Promessa perché riconosce lo stemma uguale all’incisione che si trovava sull’anello dell’uomo che ha ucciso la madre. Si fa assumere come domestica e da quel momento si sono sviluppate tante dinamiche che hanno tenuto i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Jana non riesce a nascondere il suo amore per Manuel, il signore del palazzo, e così iniziano una storia clandestina. La moglie di lui, Jimena, capisce che il marito non si dedica a lei per altre distrazioni. Arriva a fingere di essere incinta per tenerlo legato a sé, però dovrà inscenare un aborto spontaneo e il dottore coinvolto si sentirà in colpa per non poter rivelare la verità a nessuno.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che nelle prossime puntate ci saranno dei colpi di scena del tutto inaspettati che determineranno nuove dinamiche nella soap opera. Non a caso degli attori diranno addio al pubblico e non bisognerà far altro che accettare questa triste notizia.

La Promessa, colpi di scena previsti nelle prossime puntate

Nelle ultime puntate è andata in onda Jimena è caduta e le sue condizioni sono drammatiche. I fan de La Promessa sanno bene che è diventata pazza in seguito a una serie di atteggiamenti alquanto discutibili. Manuel non riesce a nascondere la sua preoccupazione ai sensi di colpa.

L’unica preoccupazione della famiglia è che la situazione possa compromettere il buon nome agli occhi di chi appartiene allo stesso rango sociale. Nel frattempo alla tenuta arriverà un nuovo personaggio che riserverà tante sorprese man mano che il pubblico avrà modo di conoscerlo.

In arrivo un nuovo personaggio alla tenuta

In poche parole Romulo sarà sostituito da un nuovo maggiordomo di nome Ricardo Pellicer. Sarà lui a occuparsi di fare da mediatore tra la servitù e i marchesi. Come se non bastasse dovrà interagire con Pia per prendere le decisioni inerenti a chi lavora per i signori.

Prima di iniziare il suo lavoro, Ricardo sarà messo al corrente di tutto ciò che sta accadendo nella tenuta. Nel frattempo l’unico che gioisce del suo arrivo è il signor Baeza perché finalmente potrà alleggerire la sua attività giornaliera.