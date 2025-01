La prendo dal GF e la porto a Sanremo | Carlo Conti fa l’annuncio del 2025: altro che botti di Capodanno

Manca poco al Festival di Sanremo e le sorprese non sono ancora finite. Stavolta Carlo Conti è intenzionato a coinvolgere un ex concorrente del Grande Fratello. Ecco di chi si tratta.

Carlo Conti sarà al timone della conduzione del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus. I fan del conduttore sostengono che riuscirà a garantire uno strabiliante successo a uno degli eventi canori più attesi dell’anno. Potrà contare su Alessandro Cattelan, il quale sarà affiancato probabilmente da Selvaggia Lucarelli nella conduzione del Dopo Festival.

Qualche giorno fa Conti in persona ha rivelato anche i nomi di coloro che si occuperanno della conduzione del Prima Festival. In questo caso si parla di Bianca Guaccero, da poco reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, la speaker Mariasole Pollio e Gabriele Corsi.

I cantanti che si esibiranno sono Achille Lauro, Francesco Gabbani, Irama, Massimo Ranieri, Tony Effe, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Serena Brancale, Giorgia e tanti altri ancora. Probabilmente il numero dei partecipanti aumenterà, ma per ora non si sa nulla a tal proposito.

Saranno tutti sul palco martedì, votati dalla giuria della stampa, mentre saranno divisi 12 mercoledì e altri 12 giovedì. Il venerdì ci sarà la serata cover e sabato si assisterà al gran finale con le tre giurie (stampa, radio e televisione) che decreteranno il vincitore. Nulla di nuovo ed è proprio per questo che l’attenzione si sta focalizzando su altro.

Dal Grande Fratello al Festival di Sanremo

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che Carlo Conti stia pensando a un terzo conduttore per il Dopo Festival. Andando nello specifico, si tratterebbe di un personaggio pubblico che ha partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello Vip.

In realtà ha ottenuto la popolarità prima ancora di partecipare al reality show grazie a Maria De Filippi che le ha permesso di essere una corteggiatrice di Uomini e Donne. Fu scelta dal tronista di turno, Andrea Damante, con il quale si è lasciata definitivamente dopo continui tira e molla. È riuscita a rimboccarsi le maniche fino a diventare una delle influencer più amate del momento. Adesso fa coppia fissa con Tony Effe.

Ecco cosa in mente Carlo Conti per l’influencer del momento

Lei non è altro che Giulia De Lellis. E’ al centro della gossip per la sua relazione con il cantante che a breve si esibirà sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato sul portale Dagospia sembra che Carlo Conti voglia che si occupi dei look dei cantanti in gara.

La scelta dipende anche dalla sua influenza nel mondo del web. Infatti le sue opinioni sugli outfit potrebbero dare inizio a una serie di commenti con tanto di complimenti e critiche. Per fortuna dalla parte sua ha tante fan che la seguiranno anche in questa sua nuova impresa la televisiva.