Alex Belli, che fine ha fatto dopo il GF | L’attore spiazza tutti: vita privata, lavoro e nuovi interessi

Molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Alex Belli dopo il Grande Fratello. Andiamo a scoprire di cosa si sta occupando nella quotidianità.

Alex Belli ha partecipato all’edizione del reality show vinta da Jessica Selassiè. Tutti ricordano il periodo in cui era l’affascinante Jacopo Castelli di Cento Vetrine, una delle soap opere più amate dagli italiani. Alfonso Signorini gli ha dato la possibilità di rimettersi in gioco in un contesto televisivo permettendogli di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Tra i compagni d’avventura c’era Soleil Sorge, la quale lo ha stregato con la sua inestimabile bellezza e questo ha determinato una serie di avvicinamenti che hanno allarmato la moglie Delia Duran. Quest’ultima è più volte è entrata nella casa per avere un confronto con il marito e alla fine il conduttore le ha dato la possibilità di diventare un concorrente a tutti gli effetti.

Sì è venuto a creare un triangolo amoroso che ha incuriosito tutti al punto tale da restare incollati davanti al piccolo schermo. Alla fine Alex Belli non ha superato la nomination e Delia è arrivata in finale, però è stata Jessica a vincere il montepremi.

Da allora l’attore è comparso varie volte in televisione. Ha avuto modo di presenziare in una puntata di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Poi in alcune occasioni è stato intervistato e ha affrontato un argomento molto delicato con la moglie.

Che fine ha fatto Alex Belli dopo il Gf?

In poche parole i due vogliono diventare genitori. Purtroppo i fan non hanno mai avuto la splendida notizia, dunque Alex Belli e Delia hanno riferito di aver fatto ricorso all’inseminazione. In questo modo avranno la possibilità di accogliere nella loro vita un bebè.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello adesso sia intenzionato a realizzare altri sogni inerenti all’ambito professionale. Andiamo a scoprire quali sono.

“Lasciamolo nel cassetto ancora per un po’”

Attualmente Alex Belli lavora sfruttando la sua immagine, dal momento che è oggettivo il fatto che sia un uomo estremamente affascinante. È anche un fotografo professionista, in quanto gestisce una propria agenzia. Ha anche condotto sul web il format The social home.

Inoltre sta lavorando per concretizzare un altro suo desiderio, cioè mandare in onda una fiction: “Sì la regia e la produzione di una serie che ho nel cassetto scritta con il mio gruppo di lavoro autorale, ma per adesso lasciamolo nel cassetto ancora per un po’”. Questo dimostra che ha tanto da fare, dunque non ha tempo per comparire del piccolo schermo.