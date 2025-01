Carlo, hai fatto il miracolo | Prima di Sanremo accade l’inverosimile: Conti supera Amadeus ancor prima di febbraio

Sembrava impossibile, ma a quanto pare Amadeus non era insuperabile perché Carlo Conti ha battuto il suo record.

Carlo Conti è un conduttore televisivo dalla fama nazionale. I suoi programmi hanno sempre interessato una grossa fetta di pubblico, tant’è che è stato effettivamente chiamato a condurre diversi format, spesso molto distanti tra loro. In primo luogo, non è possibile slegarlo dallo show “I migliori anni”.

Questo programma fa sorridere i più attempati e i più giovani, uniti nell’incantesimo della musica e dei preziosi fun fact che vengono sciorinati durante la trasmissione. Inoltre, in molti lo seguono anche solo per leggere gli sms che talvolta i più giovani mandano.

Nell’ultimo periodo, anche le generazioni più vecchie hanno preso a mandare le proprie testimonianze, spesso condividendo momenti intimi di quando erano giovani a loro volta, con magari qualche riferimento speciale a qualche canzone del passato.

La nuova avventura

Forse non tutti potrebbero ancora saperlo, ma Carlo Conti è stato chiamato a condurre la nuova edizione del Festival di Sanremo, per l’anno 2025. Impossibile dimenticare però l’apporto di Amadeus, il quale negli ultimi anni ha fatto scintillare il palco dell’Ariston.

Se si pensa ad Amadeus, non si piò non ricollegarlo ad alcuni avvenimenti che hanno ormai segnato la televisione italiana e il mondo del web: l’abbandono di Bugo della kermesse, le interpretazioni performanti del controverso Achille Lauro e, in ultimo, la gaffe con John Travolta.

Il miracolo di Carlo Conti

Tra i nuovi concorrenti del Festival condotto da Carlo, vi è Fedez, il rapper più discusso dell’ultimo periodo. In verità, nell’ultimo anno ne sono successe di tutti i colori nella sua vita, non ultimo il divorzio con Chiara Ferragni. Tuttavia, proprio questo artista ha iniziato a far parlare di sé ancor prima che la kermesse iniziasse, portando dunque sotto i riflettori, in via indiretta, lo stesso Carlo Conti. Il tutto lo racconta Lanostratv.it.

“Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica. Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vedere Tony Effe sul palco, ma questa storia è assurda” è ciò che ha affermato nel suo podcast Fedez. Infatti, si riferisce alla decisione di allontanare il trapper misogino dal palco di Capodanno a Roma da parte dell’organizzazione. Tuttavia in molti si dicono perplessi dell’accusa di censura che aleggia sulla questione, dal momento che, affermano, Tony Effe ha milioni di follower per poter dire la sua ed è in vetta alle classifiche. E tu, cosa ne pensi? Carlo Conti sarà comunque felice di sapere che il suo Festival è già sulla bocca di tutti.