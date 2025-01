Gemma Galgani, vi ricordate il GABBIANO? Ora Giorgio ha cambiato completamente vita: è irriconoscibile

In tanti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Giorgio Manetti, colui che ha fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani. Andiamo a scoprire cosa ha fatto dopo l’esperienza televisiva.

Uomini e Donne dà la possibilità ai partecipanti di farsi conoscere dal pubblico di Maria De Filippi. C’è chi finisce nel dimenticatoio nel giro di pochi mesi mentre altri hanno un destino meno avverso e in questo caso si può parlare di Giorgio Manetti.

Nato il 28 aprile 1956 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, si è sempre definito come uno spirito libero e per questo motivo è stato soprannominato “il Gabbiano”. Quando è arrivato nello studio di canale 5 ha subito focalizzato la sua attenzione su Gemma Galgani, dunque ha avuto inizio una conoscenza che ha entusiasmato la massa.

Purtroppo l’idillio è terminato inaspettatamente quando propose alla dama di andare via, però lei non accettò il fatto di viverlo nel quotidiano senza amore. Avrebbe voluto più tempo per innamorarsi, ma Giorgio ha fatto un passo indietro e da allora le loro strade non si sono più incrociate.

Lei sta ancora davanti alle telecamere per trovare l’anima gemella mentre lui ha deciso di rimboccarsi le maniche nel lavoro. Ma di cosa si sta occupando? Ecco la risposta.

Che fine ha fatto Giorgio Manetti di Uomini e Donne?

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it pare che Giorgio Manetti si sia rifatto una vita dopo tanti anni dalla sua esperienza televisiva. Il suo fascino ne ha risentito dello scorrere del tempo? In questo caso le fan sostengono che non sia cambiato di una virgola.

Per quanto riguarda il lavoro sicuramente ha ottenuto nel corso del tempo delle gratificazioni. Andiamo a scoprire quali ha inserito nel suo vasto curriculum.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Vita professionale e privata dell’ex cavaliere

Dopo Uomini e Donne Giorgio Manetti ha iniziato a collaborare con vari programmi televisivi di emittenti regionali e inoltre ha pubblicato anche un libro intitolato “Il Gabbiano e le sue principesse”. Nel frattempo si è iscritto in alcune agenzie per attori e qualche anno fa ha avuto la possibilità di partecipare al Festival di Venezia per il ruolo principale ottenuto nel cortometraggio “A killer for a friend”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale dopo Gemma c’è stata una donna misteriosa, con la quale Tina Cipollari era in buoni rapporti. Dopodiché è stato visto in compagnia di Maria Laura De Vitiis, ovvero la giovane ex fidanzata di Paolo Brosio. In quel caso entrambi hanno smentito una presunta love story. Adesso non è chiaro se sia single o no, fatto sta che i fan di Uomini e Donne vorrebbero rivederlo seduto nel parterre maschile.