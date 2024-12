Milly ti dispiace se prendo lei al posto tuo? Carlo chiama la conduttrice e le rifila il pacco: a Sanremo vogliono l’effetto WILD

Sembra che non ci siano buone notizie per Milly Carlucci, dal momento che al suo posto ci sarà un’altra al Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata un vero successo, soprattutto la puntata finale che ha visto Federica Pellegrini, Federica Nargi e Bianca Guaccero esibirsi in fantastiche performance. Alla fine la Pellegrini e la Guaccero si sono sfidate per portare a casa la coppa della vittoria.

È stata la conduttrice con il ballerino professionista Giovanni Pernice a vincere. I due ormai sono anche una coppia nella vita, dunque i fan non possono che essere felici.

Fino a poco tempo fa si vociferava che la conduttrice potesse avere un posto rilevante accanto a Carlo Conti al Festival di Sanremo. Al momento sembra che non ne abbiano parlato.

Sul sito deejay.it si dice che uno dei membri del cast potrebbe prendere il suo posto lasciando Milly Carlucci nello sconforto più totale. Ma sarà davvero così e soprattutto di chi si tratta? La risposta è immediata.

Milly Carlucci sostituita al Festival di Sanremo?

Stiamo parlando di una donna, nata a Civitavecchia e il 30 luglio 1974. Nella vita svolge l’attività di giornalista, conduttrice radiofonica, scrittrice e blogger italiana. È anche un noto personaggio televisivo, anche se all’inizio ha esordito come autrice ed attrice teatrale di commedie con il comico Max Giusti. Ha collaborato con alcune testate giornalistiche e la crescente visibilità le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo italiano.

Nel suo curriculum si possono leggere L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista, La fattoria come concorrente, Ballando con le Stelle nel ruolo di giudice. Andando per esclusione, non si tratta di Carolyn Smith. È chiaro che al centro dell’attenzione ci sia Selvaggia Lucarelli.

“Le ho chiesto di fare questa cosa insieme”

In poche parole è stato Alessandro Cattelan a riferire durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo che accanto a lui vedremo Selvaggia Lucarelli. L’uno sarà accanto all’altra al DopoFestival, ovvero alla approfondimento che andrà in onda alla fine di ogni serata dell’evento canoro più atteso dell’anno.

“Selvaggia Lucarelli è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato, ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. È passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica”, ecco cosa ha riferito Cattelan. Per quanto riguarda la Carlucci, tutto è ancora avvolto nel manto del mistero.