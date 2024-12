Noi 3 ci ritiriamo, siamo stufi | Signorini lo apprende dal Confessionale: hanno già preparato le valigie

Non ci sono buone notizie per il Grande Fratello, dato che alcuni concorrenti stanno manifestando dei disagi tali da indurli ad andare via dalla casa. Andiamo a scoprire chi sono.

L’ultima puntata dell’anno 2024 è prevista per lunedì 30 dicembre e sicuramente i colpi di scena non mancheranno. In queste ore c’è un un riavvicinamento tra Javier Martinez ed Helena Prestes, anche se quest’ultima ha trascorso dei momenti piacevoli con Zeudi Di Palma. Ne ha parlato con Luca Calvani sostenendo che la brasiliana non è stata sincera con lei.

A tal proposito è intervenuta Stefania Orlando riferendo che Zeudi conosce Helena da poche settimane, dunque non può fare la vittima. Poi Tommaso Franchi è al centro delle polemiche per l’atteggiamento assunto con Mariavittoria Minghetti nella stanza da letto.

L’ha invitata con modi bruschi a sedersi sul pavimento e parlare in merito al suo interesse per Alfonso D’Apice, il quale nel frattempo ha baciato Zeudi. Inoltre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano ad avere degli alti e dei bassi.

Tuttavia in queste ore ci sono dei concorrenti che sono un po’ esausti della situazione che stanno vivendo da mesi ormai. C’è chi sta pensando di preparare le valigie e tornare alla vita di tutti i giorni. Andiamo a scoprire chi vorrebbe abbandonare la casa.

Grande Fratello, ecco chi vuole gettare la spugna

Tra i concorrenti intenzionati a mollare tutto, secondo quanto riportato sul sito isaechia.it, sarebbe Jessica Morlacchi. Lei è senza dubbio una delle donne più apprezzate dal pubblico perché non si nasconde dietro a un falso buonismo. Infatti non ha mai mostrato simpatia per Helena, pur essendo consapevole di perdere dei consensi.

Dopo quanto accaduto con Luca, adesso sembra che sia in un momento di crisi. Del resto si può comprendere, poiché da mesi non ha contatti con il mondo. Come lei anche altri stanno esternando questo malessere davanti alle telecamere. Luca e Amanda Lecciso sostengono che alla fine nessuno andrà via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica (@jessica_morlacchi)

Altri due amatissimi dal pubblico rischiano di andare via

Gli altri due coinvolti nella faccenda sono proprio Tommaso e Mariavittoria. I due fin dall’inizio hanno palesato l’uno per l’altra un forte interesse, però alcune dinamiche li hanno spinti a tornare sui loro passi. Come se non bastasse le cose sono cambiate da quando è entrato nella casa Alfonso.

Tommaso non tollera la loro amicizia speciale, anche perché la ragazza ha sempre dichiarato di attraversare degli attimi di confusione per via dei due ragazzi. Alla fine i telespettatori non riescono a capire se la crisi sia dovuta al gioco o a motivi più profondi.