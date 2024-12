Alfonso noi andiamo via, abbiamo chiuso col GF | Mezza casa si svuota per Capodanno: ecco i nomi eclatanti

Al GF ne stanno succedendo di cotte e di crude per questa fine di anno. Scopri la novità delle ultime ore: il capodanno è in bilico.

Il Grande Fratello è un reality show che ha sempre qualcosa di assurdo in serbo per i propri utenti. Ciò che sconvolge più di tutto è però relativo all’audience: sembra che tutti ne parlino male, ma alla fine tutti lo guardano. Questo è alla base di qualsiasi format di intrattenimento ritenuto controverso.

Il GF non fa eccezioni. La sua storia è però peculiare, soprattutto al netto del fatto che ha più volte subito scossoni dovuti proprio allo share. Le polemiche spesso hanno riguardato i contenuti, innescando reazioni spropositate e conflittuali in alcune fette della società.

Un esempio è dato proprio da MOIGE, una cellula associativa genitoriale con copertura a livello nazionale. Costoro hanno infatti polemizzato contro il programma affinché smettesse di essere trasmesso, in quanto avrebbe danneggiato i propri figli. La risposta dell’ad? “Non fate vedere loro il programma”.

Il percorso del GF

Con oltre 20 anni di storia alle spalle, il Grande Fratello però non è sempre uguale a sé. Infatti, nasce in Italia come versione italianizzata di un reality show statunitense, il quale a sua volta ha ripreso un testo celeberrimo della letteratura: 1984, di George Orwell.

Questo format ha avuto successo rispetto a tanti altri perché per la prima volta a fare lo show non erano i vip, ma persone comune, non avvezze a restare davanti alle telecamere. Tuttavia, per ragioni di tipo economiche e di marketing, con il tempo è stata messa a punto anche la versione “Vip”.

Capodanno: nessuno in casa del GF

È stata diffusa la notizia da Lanostratv.it. Tre concorrenti della casa del Grande Fratello potrebbero essere pronti a lasciare il programma e i fan sono in fermento. Jessica Morlacchi, Tommaso e Mariavittoria stanno attraversando un momento di forte crisi che potrebbe culminare con il loro addio definitivo. Questa eventualità potrebbe lasciare Alfonso Signorini senza parole quando la diretta tornerà su Canale 5. Le tensioni sono esplose durante una conversazione notturna tra Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier. Amanda ha rivelato che Jessica Morlacchi sta pensando seriamente di lasciare la casa, un’affermazione che Luca ha confermato citando le parole della stessa Jessica.

La cantante avrebbe espresso il suo disagio, che sembra essere peggiorato da un episodio controverso con Luca. Quest’ultimo, infatti, si è difeso dicendo che non aveva alcuna intenzione di mancare di rispetto al suo compagno Alessandro, ma l’episodio ha lasciato Jessica ancora più turbata. Anche Tommaso e Mariavittoria non sembrano essere in un buon momento. I due stanno affrontando una crisi di coppia che potrebbe portarli ad abbandonare il gioco. La pressione emotiva è alle stelle, soprattutto dopo oltre tre mesi di isolamento. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Amanda Lecciso ha ironizzato sulla situazione, dichiarando che lei non lascerà mai il programma a meno che non venga fisicamente portata via. Che cosa succederà?