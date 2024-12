Belen sei la nostra arma segreta, torna in TV | La Rodriguez inaugura il 2025 col botto, nuovo show per lei

I fan di Belen Rodriguez sono entusiasti per una notizia del tutto inaspettata. Avranno modo di rivedere il proprio idolo nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tutti sono concordi nel dire che Belen Rodriguez sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato il reality della sopravvivenza L’Isola dei famosi, ovvero una delle prime edizioni, dove ha avuto modo di emergere. Non ha portato a casa la vittoria, ma in compenso le sono state aperte le porte della televisione.

Non a caso ha iniziato a condurre dei programmi televisivi stregando i telespettatori con la sua inestimabile bellezza. Quando Maria De Filippi la invitò come ospite d’eccezione ad Amici ebbe modo di conoscere colui che gli ha permesso di dare alla luce il figlio Santiago. Si sta parlando di Stefano De Martino.

Nel corso degli anni hanno sempre avuto degli alti e dei bassi. Lui non è stato protagonista della cronaca rosa mentre lei è uscita allo scoperto prima con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto modo di accogliere la piccola Luna Marì.

Da un po’ di tempo è sparita dal piccolo schermo e questo è avvenuto neL periodO in cui Pier Silvio Berlusconi ha preso il posto del padre nella gestione della Mediaset. Per fortuna adesso Belen Rodriguez potrà rimettersi alla prova davanti alle telecamere.

Nuova sfida professionale per Belen Rodriguez

Molti ricorderanno quando sia Belen Rodriguez che Barbara D’Urso sono andate via dalla Mediaset in seguito ai cambiamenti introdotti dopo la morte di Silvio Berlusconi. Belen ha sempre riferito di aver staccato la spina per una scelta personale, in quanto ha preferito dedicarsi alla famiglia e agli affetti più cari.

Adesso sarà sicuramente meno presente per il nuovo impegno professionale che sarà aggiunto al suo strepitoso curriculum. Andando nello specifico, i fan avranno modo di rivederla al timone di un reality di Real Time che a breve andrà in onda. Andiamo a scoprire cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Un reality alle prese con l’amore

Dopo aver archiviato la relazione con l’ingegnere Angelo Eduardo Galvano, Belen si sta dedicando anima e corpo al lavoro. Infatti sarà conduttrice, a partire dal 1° gennaio 2025, del reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Si tratta di un esperimento sociale con al centro 4 coppie in crisi che avranno modo di convivere con dei nuovi partner per due settimane.

In tutto ci saranno 5 puntate e lo scopo è cercare di far risolvere dei problemi che per tanto tempo hanno logorato l’amore delle coppie protagoniste. Accanto a Belen ci sarà la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello che seguirà le dinamiche sentimentali con cura e farà riflettere su tutto quello che avverrà.