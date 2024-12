Alfonso Signorini, in pochi conoscono il suo BELLISSIMO compagno | Aria di nozze in arrivo? La Toffanin svela tutto

Non tutti conoscono il compagno di vita di Alfonso Signorini. È estraneo al mondo dello spettacolo, dunque il suo volto non è noto alla maggior parte degli italiani.

Alfonso Signorini da anni è al timone della conduzione del Grande Fratello e tuttora fa compagnia agli italiani proponendo le dinamiche che si sviluppano tra i concorrenti che adesso si ritrovano nella casa più spiata d’Italia.

Può contare quest’anno per l’ennesima volta sulla giornalista Cesara Buonamici e per la prima volta Beatrice Luzzi indossa le vesti di opinionista. Ovviamente voce del popolo del web è nuovamente Rebecca Staffelli. Tre bellissime donne che lo circondano, ma il suo cuore è impegnato da anni con un’altra persona.

I fan sanno bene che lui non ha mai nascosto la sua omosessualità, in quanto tende a battersi contro coloro che sono ancora mossi da un pregiudizio infondato.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che non tutti conoscano il fidanzato di Alfonso Signorini. Del resto è molto riservato sulla sua vita privata, però i fan non hanno mai smesso di indagare sul web per dare un volto a colui che gli sta accanto da tempo.

Alfonso Signorini, una love story da favola

Il conduttore fece coming out all’età di 34 anni. Decise di farlo in quel periodo della sua vita proprio perché incontrò l’attuale compagno. Questo significa che il loro legame dura da tantissimo tempo. I più temerari non hanno mai gettato una spugna ed ecco che sono riusciti a capire di chi si tratta.

I due stanno insieme da più di vent’anni e il compagno è un personaggio noto nell’ambito della politica. Stiamo parlando di un importante imprenditore, nonché ex senatore della Repubblica Italiana. Inoltre è stato anche vicepresidente tesoriere di Forza Italia. Un curriculum pazzesco degno di tutto rispetto. Stiamo parlando di Paolo Galimberti.

Un compagno con un curriculum d’eccezione

È nato a Giussano il 7 luglio 1968. Dal 1997 è consigliere di amministrazione di Euronics Italia Spa e nel 2004 entrò a far parte del consiglio direttivo di Eurocommerce (organizzazione europea che rappresenta i settori del commercio al dettaglio, all’ingrosso internazionale).

Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha riferito di essere molto contento della sua love story e al momento non stanno parlando ancora di matrimonio. Poi ha raccontato anche di quando il compagno gli è stato accanto nel periodo in cui ha dovuto fare i conti con il Covid. Ha spiegato che Galimberti voleva dormire accanto a lui per fargli compagnia, ma Signorini glielo vietò per evitare che potesse contagiarlo.