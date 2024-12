Pier Silvio, ci dispiace ma noi siamo insostituibili | Dagli studi Mediaset arriva l’affronto, ecco la soluzione SALVA SHARE

Non ci crede nessuno, ma è successo davvero. Berlusconi adesso si trova una bella gatta da pelare totalmente imprevista.

Mediaset è la rete gestita dalla famiglia Berlusconi. La sua popolarità è altissima, raggiungendo progressivamente i livelli di mamma Rai. Tuttavia, il servizio che offre è ben diverso da quello della rete nazionale di stato, poiché si incentra di più sull’intrattenimento.

Tuttavia, con il definitivo passaggio di testimone di padre in figlio, Mediaset ha subito delle modifiche significative. Pier Silvio, infatti, ha deciso di imprimere un’impronta di maggiore spessore nei programmi dell’azienda. Questo ha infatti significato numerosi e discussi licenziamenti.

Anche alcuni programmi sono ora totalmente diversi rispetto al solito: un esempio eclatante è Pomeriggio Cinque, da sempre casa di Barbara d’Urso, ora è il tempio di Myrta Merlino, anche lei in procinto di andare via dalla rete. Ma non è tutto.

Pier Silvio Berlusconi e la sfida da affrontare

Una cosa fondamentale da capire è la personalità del figlio d’arte dell’ex Premier, nonché deceduto, Silvio. Infatti, a differenza del padre, il quale aveva mani in pasta in politica prima di tutto, Pier Silvio non intende occuparsi della cosa pubblica, se non tramite gli schermi degli italiani.

In seguito alla morte di Silvio, il figlio ha dichiarato ufficialmente di non essere intenzionato a raccogliere l’eredità paterna in fatto di politica. In effetti, l’amministratore delegato è un uomo d’affari, che non si è mai speso pubblicamente a difesa dell’una o dell’altra corrente di partito.

L’affronto a Pier Silvio

“Da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa… Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un po’ ogni sera, in pari con la vita fuori… Detto ciò, Berlusconi farà ciò che vuole. Ma trovare un’alternativa non sarà facile…” Queste sono state le parole energiche di Iacchetti a La Stampa, in un’intervista riportata da Lanostratv.it.

L’argomento è chiaro: Pier Silvio Berlusconi potrebbe decidere di chiudere per sempre l’esperienza di Striscia la Notizia. Questa decisione è tutta da vedere, ma arriverebbe in seguito alla registrazione di ascolti molto bassi, soprattutto in relazione ad Affari Tuoi, ora gestito da Stefano De Martino. Nello specifico, però, a parlare sono stati proprio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i due big del format di Mediaset. Secondo loro, a infuriarsi sarebbero gli utenti che li seguono da anni, il loro zoccolo duro che continua a portare in alto lo share del programma. Cosa farà Berlusconi?