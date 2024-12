Maria, purtroppo tra di noi è finita | La conduttrice credeva nel loro amore: la Toffanin lo ha scoperto in diretta

Purtroppo ci sono brutte notizie per Maria De Filippi e il tutto è stato riportato nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire chi è al centro della vicenda.

Tutti sono concordi nel dire che Silvia Toffanin sia stata in grado di condurre il programma televisivo This is me nel migliore dei modi. Ha intervistato alcuni ex allievi di Amici che hanno ottenuto il successo rimboccandosi le maniche dopo aver lasciato la scuola.

Gli alti vertici della Mediaset hanno portato a casa delle grandi soddisfazioni perché lo share ha raggiunto delle percentuali inimmaginabili. Non c’è da stupirsi, dunque, che si punti sempre volentieri su Silvia Toffanin.

Da anni e al timone della conduzione di Verissimo, però solo da qualche anno c’è il doppio appuntamento nel weekend. All’inizio era scettica, ma poi Pier Silvio Berlusconi è riuscito a convincerla e ad oggi non può che ricevere complimenti per la sua professionalità.

Di recente ha intervistato un volto amatissimo del talent show di canale 5 ed è saltata fuori una triste verità. I telespettatori non credono ancora a ciò che hanno sentito. Ecco quanto riportato su lanostratv.it.

Volto amato di Amici dà una notizia inaspettata

L’ex allieva in questione è nata a Pescara il 17 giugno 1990 e ha partecipato alla nona edizione del talent show di Maria De Filippi. In realtà già si fece conoscere in un altro programma televisivo che le ha dato la popolarità e si tratta de Il ballo delle debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa nel 2008. Dopo Amici David Parsons le propose di lavorare con la sua compagnia e per questo si trasferì a New York.

Una volta tornata in Italia è entrata a far parte del cast di Amici come ballerina professionista e coreografa. Lei non è altro che Elena D’Amario. A Verissimo ha parlato della fine della sua storia con il collega Massimiliano Caiazzo e lo ha fatto a cuore aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“E’ importante che la persona capisca”

“Mi ha regalato cose belle, ma mi ha fatto anche soffrire…Sono in un momento in cui finalmente riuscirei a riconoscerlo perché so esattamente di cosa avrei bisogno…Vorrei la pace, la serenità, sentimi libera di essere, potere esternare, sorridere al prossimo, esternare anche tramite il mio lavoro. È importante che la persona capisca e ti veda per quello che sei. Senza restrizioni e cambi forzati“. Queste sono le parole pronunciate dalla ballerina in merito alla fine della sua relazione.

Non è chiaro cosa abbia determinato la rottura. Probabilmente qualcuno sostiene che una delle cause potrebbe essere il suo desiderio di diventare madre. È ben risaputo che da quando è diventata zia ha sempre espresso la volontà di concretizzare al più presto questo sogno. Tuttavia si tratta di semplici congetture perché i diretti interessati al momento non ne hanno fatto parola.