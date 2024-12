Carlo Cracco nei guai: “È una delusione” | Parole pesanti per il suo locale, è stato trovato l’impossibile: le foto sono chiare

Non è un bel periodo per Carlo Cracco perché sono state pubblicate delle foto alquanto discutibili del suo ristorante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Carlo Cracco è un cuoco e personaggio televisivo e ha avuto 6 stelle Michelin nel corso della sua carriera. Dal 2011 al 2017 ha fatto parte del talent show culinario MasterChef Italia in qualità di giudice con Bruno Barbieri e Joe Bastianich. In questo modo ha avuto la possibilità di farsi conoscere dagli italiani.

In un secondo momento si è dedicato ad altri progetti, ovvero l’apertura di due nuovi ristoranti nel capoluogo lombardo: il primo fu inaugurato nel 2018 nella galleria Vittorio Emanuele I mentre nel 2021 un altro nella zona dei Navigli.

Ottime posizioni strategiche perché quelle zone sono frequentate da tantissime persone e molte di queste sono incuriosite dalla cucina di uno degli chef più affermati del momento.

È possibile gustare i migliori piatti, ma si deve essere consapevoli del fatto di dover pagare più del dovuto. A tal proposito in queste ore l’ex giudice di MasterChef ha dovuto fare i conti con una triste realtà.

Brutte notizie per Carlo Cracco, i fan stentano a crederci

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it pare che Carlo Cracco sia stato fortemente criticato da una cliente che qualche giorno fa ha deciso di mangiare presso il suo ristorante con un’altra persona. Non ha avuto nulla da ridire sulla qualità e il prezzo, in quanto ha dato il massimo dei voti. Tuttavia altro non è passato inosservato, anche perché nella recensione sul TripAdvisor ha pubblicato anche delle foto per rendere meglio l’idea.

Un duro colpo per il diretto interessato, il quale sicuramente sarà rimasto dispiaciuto per questa recensione negativa. D’altronde questi sono i rischi del mestiere quando ci si relaziona con il pubblico vasto (essendo collocato il ristorante a pochi passi dal Duomo di Milano tante sono le persone, tra cui stranieri, che almeno una volta si recano a mangiare perché incuriositi dalla fama).

Recensione negativa su TripAdvisor

“Questo posto sembrava perfetto per un pranzo top, ma la delusione, dall’antipasto, risotto zafferano, per non dire dei secondi piatti, speso 360 euro 2 persone…Parliamo della pulizia locale, dei bagni?”, ecco cosa è stato riportato su TripAdvisor. Quindi per il cibo, l’atmosfera e il servizio sono stati dati dei voti bassi e sono state aggiunte delle foto del bagno.

È evidente che non sono stati puliti a dovere. In questo caso subentra il fattore oggettivo, dato che è palese che la cliente abbia avuto ragione nell’essersi lamentata. Per Carlo Cracco, dunque, non c’è stato niente da fare e ha dovuto per forza ingoiare il rospo. Sicuramente questo non cambierà l’idea positiva sul suo conto, essendo uno dei migliori chef in circolazione.