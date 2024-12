Maria, scusami ma non me la sento | La conduttrice viene a saperlo da una telefonata: terremoto a UeD dopo le feste

Maria De Filippi è rimasta a bocca aperta, come del resto i fan di Uomini e Donne. Al centro della tensione c’è uno dei protagonisti di quest’edizione. Ecco di chi si tratta.

Per qualche settimana il pubblico di Uomini e Donne dovrà fare a meno di seguire le vicende dei partecipanti per via delle feste natalizie. Questo significa che le ultime registrazioni andranno in onda a partire dal 6 gennaio 2025.

Chiara dimostrazione che il programma di Maria De Filippi riscuote sempre un grande successo al punto tale che sul web si seguono i profili Instagram di chi ne fa parte. Lo scopo è restare aggiornati per non perdere nemmeno uno scoop.

Secondo quanto riportato su lanostratv.it sembra che ci sia stato un colpo di scena in una delle ultime puntate andate in onda questa settimana. La De Filippi non ha nascosto il suo stupore di quanto accaduto.

Al centro dell’attenzione c’è uno dei tronisti di quest’edizione. È stato uno che ha fatto discutere fin dal principio perché per molti telespettatori non doveva ancora sedersi sul trono. Il motivo? Pare che non abbia ancora messo una pietra sopra a vicenda che ormai fanno parte del passato. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne, colpi di scena previsti a Gennaio

Si tratta di una giovane bellissima che fa partecipato con l’ex fidanzato a una delle precedenti edizioni di Temptation Island. Dopo l’esperienza televisiva hanno cercato di ricucire i rapporti, però hanno capito entrambi che ormai non si poteva più tornare indietro.

All’inizio si poteva pensare a Martina De Ioannon, però la faccenda coinvolge Francesca Sorrentino. Ha dovuto accettare quanto riferito dalla redazione. Andiamo a scoprire a cosa assisteremo nelle prime puntate dell’anno prossimo.

Una notizia che ha spiazzato i presenti nello studio

In poche parole tutti i corteggiatori di Francesca, eccetto Gianmarco, sono andati via e Maria De Filippi ha annunciato che dei pretendenti hanno contattato la redazione per avere la possibilità di corteggiarla. L’ultima esterna con Gianmarco è andata bene al punto tale che Francesca si è lasciata andare palesando le sue emozioni.

Adesso il ragazzo darà del filo da torcere ai nuovi arrivati e tra questi c’è Gianluca, un volto noto agli italiani perché fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello tre anni fa. Infatti Gianmarco si è lamentato del fatto che è stato accusato di voler fare televisione per poi ritrovarsi una persona accanto con questa palese motivazione. Inevitabile è stato un dibattito all’interno dello studio. Per il momento non si sa come andranno a finire le cose, ragion per cui non ci resta che attendere.