Antonella Clerici, nessuno sa quale sia il suo titolo di studio | Potrebbe ricoprire una carica importante dello Stato, chapeau

I fan di Antonella Clerici vorrebbero sapere qual è stato il suo percorso di studio. Andiamo a scoprire se è riuscita a ottenere la laurea e, nel caso la risposta fosse positiva, di quale facoltà.

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia una delle conduttrici più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità abbinata a una personalità amorevole e carismatica. Entra in punta di piedi nelle case degli italiani, i quali da anni non possono fare a meno di dei.

È seguita in qualsiasi tipo di impresa televisiva, dunque gli alti vertici della Rai puntano sempre ben volentieri sulla sua bravura. Non a caso nel suo curriculum ha aggiunto dei programmi televisivi di un certo spicco e tra questi possiamo menzionare Uno Mattina, Domenica In e The Voice. Rappresenta un punto di riferimento per chi vuole sfondare nel mondo dello spettacolo perché è partita dal basso per raggiungere le cime più elevate.

Il trampolino di lancio è stato senza dubbio La prova del cuoco che le ha dato modo di farsi conoscere dai telespettatori con il tempo. Per un paio di mesi fu sostituita da Elisa Isoardi, però alla fine è tornata al timone della conduzione per la gioia dei fan.

La conduttrice ha incuriosito gli italiani anche per via della sua vita privata. Ha alle spalle il matrimonio con il giocatore di basket Giuseppe Motti e il secondo con Sergio Cossa, ovvero un produttore discografico. Tuttavia non tutti sanno qual è stata la sua formazione culturale tra i banchi di scuola. La laurea che ha ottenuto non è nota alla maggior parte delle persone.

Antonella Clerici, curiosità sulla vita privata

Antonella Clerici quando sta lontano dal contesto televisivo si dedica alla figlia Maelle, nata dalla sua relazione con Eddy Martens. I due sono stati spesso al centro del gossip per gli alti e i bassi della loro love story. Tutto ha avuto inizio quando la Clerici andò in un villaggio turistico per una vacanza e conobbe l’uomo che lavorava come animatore.

È stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma le cose non sono andate bene e per questo motivo hanno preso strade diverse. Attualmente lei è legata a Vittorio Garrone e insieme si occupano della crescita e dell’educazione di Maelle. Con il suo percorso di studio può rappresentare un valido aiuto per la figlia alle prese con i compiti.

Una laurea degna di tutto rispetto

Antonella Clerici ha conseguito la maturità classica presso un liceo di Legnano e poi ha seguito i corsi della facoltà di Giurisprudenza. È riuscita a portare a casa la laurea con il massimo dei voti, però non ha mai valutato la carriera legale.

Subito dopo la laurea ha debuttato nel piccolo schermo e da quel momento in poi si è dedicata anima e corpo alla sua professione di conduttrice. Una scelta del tutto inaspettata, però è ben risaputo che nella vita tutto può succedere.