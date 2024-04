Vacanze low cost, se vuoi davvero risparmiare non dimenticarti queste date: prenota e il prezzo si dimezza

Puoi risparmiare un bel pò di soldi prenotando le tue vacanze in questo periodo: ecco in quale e tutti i dettagli

Organizzare e prenotare una vacanza è sempre un’ottima scelta per godersi, magari dopo un anno di lavoro, un pò di relax.

Non tutti però sanno, che nella scelta del soggiorno è molto importante il periodo il quale influisce sui prezzi. Prima di prenotare infatti, è bene conoscere quali sono quelli più economici per risparmiare sull’hotel.

La società di deposito bagagli Bounce ha condotto uno studio per scoprire proprio quali sono i periodi migliori mettendo a disposizione i suoi dati.

Tale analisi può essere uno spunto interessante per l’anno in corso. Scopriamo cosa è emerso dall’indagine nei prossimi paragrafi.

Prenota la tua vacanza in questi periodi e il risparmio è assicurato

Il mese migliore secondo la ricerca di Bounce sarebbe gennaio. In questo periodo si può risparmiare di più essendo bassa stagione. Prenotare un hotel in questo mese è una buona idea specialmente se si ha intenzione di visitare Londra, Amsterdam o anche Berlino. Al secondo posto troviamo febbraio, un ottimo mese per andare in 12 città, tra cui New York, Parigi e Milano.

Per soggiornare in hotel a Las Vegas, Lisbona, Milano e in una dozzina di altre città, pare che il giorno più conveniente sia il sabato. Questo giorno è l’ideale probabilmente a causa di un diminuzione dei viaggi di lavoro nel fine settimana, come ha spiegato l’azienda che ha fatto la ricerca il sito. Anche il venerdì, la domenica e il lunedì sono da preferire per risparmiare.

Altri consigli utili per risparmiare sul tuo soggiorno

Molto importante, se si vuole ottenere un risparmio a tutti i livelli, è conoscere anche alcune tecniche riguardo i biglietti aerei. Ad esempio prenotare sei sei mesi di anticipo, utilizzare la navigazione privata o utilizzare i comparatori di voli aiuta nel trovare biglietti ad un costo più basso.

Inoltre anche il giorno della settimana assume la sua importanza. Scegliere di acquistare un biglietto ad inizio costerà molto di meno rispetto al sabato o alla domenica. Infine, poni attenzione anche all’orario, se puoi cerca di effettuare l’acquisto di notte fonda. Verso le 2, mediamente ci sono i prezzi più bassi in assoluto.