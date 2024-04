Vacanze estive, se vuoi risparmiare prenota subito in queste mete: sono un paradiso sul mare e costano pochissimo

Vacanze estive, punta a queste tre mete se vuoi risparmiare e stare al mare. Autentici paradisi in terra.

Ormai ci siamo. La primavera è entrata da quasi un mese, come sia il calendario e l’agenda ci insegnano, all’interno delle nostre vite e si ha indubbiamente più voglia di trascorrere del tempo fuori casa e, possibilmente, in armonia con la Natura. E ora che il tanto agognato ponte del 25 aprile è praticamente alle porte, in tanti ne approfitteranno per qualche breve viaggio.

Certo, con la grande crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora assai maestosa nel nostro Paese non c’è, come si suol dire, da spendere e spandere. Fatto sta che pensare a dei giorni di riposo e nel contempo di sano divertimento non è peccato, anche perché possono risultarci assai utili per rendere poi maggiormente sul lavoro e sui libri.

In ogni caso in tanti, per cercare di risparmiare dei soldini in tale direzione, hanno giocato d’anticipo, prenotando dunque mesi fa i voli e gli alloggi. Lo stesso si può dire dei biglietti dei treni. Altri ancora hanno pensato bene di optare per delle mete meravigliose ma per nulla costose. Noi ve ne proponiamo ben 3 dove il mare è pure al top. E voi, siete pronti a prendere nota?

Vacanze estive, le tre mete top a costi contenuti

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che non si tratta di località site nel nostro bellissimo Paese che è sempre di grande interesse per gli stranieri. E già in occasione di Pasqua non solo le località balneari ma anche lacustri sono state invase da tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo.

In ogni caso quelle che vi proponiamo noi fanno parte dell’ Unione Europea. La prima è una super consigliata soprattutto ai giovani e ai giovanissimi o comunque a tutte quelle persone che vogliono scatenarsi la sera in pista in discoteca o trascorrere bei momenti nei locali posizionati a due passi dal mare.

Dalla Bulgaria, al Portogallo, alla Spagna, dove andare per divertirsi e non solo

Parliamo di Sunny Beach in Bulgaria. Passando invece al Portogallo, vivamente consigliata è Algarve. Qui è possibile praticare molto sport e mettere in atto meravigliose passeggiate, beandosi delle bellezze naturali proposte. Non mancano poi le attività di surf, trekking e kajak organizzate dagli abitanti del luogo alle quali i turisti possono partecipare.

Infine, che ne dite di fare un salto in Spagna e in particolare a Costa Del Sol? Qui potrete rimanere letteralmente ammaliati dalla presenza di divine spiagge e di squarci naturali talmente emozionanti da togliere il fiato. E’ assolutamente l’ideale per chi ama vivere a pieni polmoni la vita da spiaggia e affrontare pure due passi vicino al mare.