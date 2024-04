Altro che Perugia, la vera casa del cioccolato è nel Lazio: questo Borgo ti farà leccare i baffi

Si trova nel Lazio la vera casa del cioccolato. La potete ammirare qui, in questo divino borgo.

Alzi la mano chi non ama il cioccolato! Di certo se ponessimo per davvero tale quesito di mani alzate ne troveremo pochissime se non manco una. Del resto si sa è dura resistere innanzi a questa golosità che fa impazzire sia i grandi sia i piccini. E ora che Pasqua è trascorsa da poche settimane è probabile che nelle nostre cucine abbiamo a disposizione ancora alcune uova per l’appunto di cioccolato.

Il problema è che con il rialzo delle temperature non è il massimo farne incetta. Tuttavia piange anche il cuore il solo pensiero di non gustarselo e di farlo andare purtroppo a male. Dunque, che fare? Come possiamo correre ai ripari evitando tutto ciò come la peste? Semplicemente facendo vivere dentro di noi il fanciullino di pascoliana memoria anche quando ci troviamo ai fornelli.

E per darci una mano in tale direzione molti foodblogger ci hanno dato un sacco di dritte, come vere e proprie ricette nelle quali possiamo sfruttare come ingrediente principe proprio il cioccolato avanzato dalla festività. Anzi, in alcuni casi è pure possibile unire ad esso la colomba che in tanti stanno finendo di consumare durante le loro colazioni.

La vera casa del cioccolato sta nel Lazio

Fatto sta che nemmeno nelle stagione primaverile, così come in quella estiva, si riesce a fare a meno del cioccolato. E così magari amiamo gustarcelo in mousse o sotto forma di gelato, che hanno sempre il loro speciale perché. E ora che, complici le belle giornate, si sente più forte il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta è fantastico pure cercare di organizzare delle piccole gite.

Una super interessante, oltre che particolarmente golosa, potrebbe essere realizzata alla scoperta della vera e autentica casa del cioccolato che non è sita, come molti ancora oggi erroneamente credono, nella bellissima città di Perugia, bensì in un borgo decisamente splendido del Lazio. Siete pronto a scoprirlo insieme a noi?

Qui potete visitare un vero e proprio museo

Parliamo di, udite udite, del paesino di Norma, sito in provincia di Latina. Qui potrete visitare un vero e proprio museo dedicato al cioccolato, che ripercorre, fin dall’inizio, la sua storia, dunque compresa la sua scoperta. Inoltre è possibile visitare pure una speciale scuola dedicata a questa prelibatezza che è talmente buona da farci perdere la testa in un solo secondo.

Non mancano neppure, per l’immensa gioia ovviamente dei più golosi, varie degustazioni così come la possibilità di fare acquisti bei mirati nel nella vasta area dello Shop. Insomma, se volete donare una coccola a voi stessi, ai vostri cari e soprattutto ai vostri figli sapete che cosa fare se vi trovate a vivere nel Lazio o se trascorrerete qualche giorno nella Capitale in questo periodo.