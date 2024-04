Altro che Caraibi, in questo borgo trovi un paradiso terrestre mozzafiato: è il luogo perfetto per le vacanze

Niente Caraibi per il tuo relax estivo! Vai qui, in questo borgo e ti sembrerà di essere in paradiso.

Con l’arrivo della primavera, che proprio in questi giorni sta raggiungendo il suo culmine, il desiderio non solo di trascorrere più tempo all’aria aperta ma anche in armonia con la Natura aumenta a dismisura. Non per nulla i parchi cittadini sono affollati da allegre famiglie, così come zone marittime e lacustri.

E in occasione del lungo ponte del 25 aprile, che è praticamente alle porte, in tanti ne approfitteranno per dare vita a delle belle vacanze. Magari le sfrutteranno, oltre che staccare la spina dalla routine quotidiana, svagarsi e divertirsi, per scegliere la mete per il relax estivo. Del resto, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano, l’estate è parecchio vicina.

E ciò è per la verità anche fonte di viva e grande preoccupazione per molte persone che, con i tempi che corrono, decisamente non lieti, non sanno come fare per organizzare delle belle vacanze per se e soprattutto per i propri figli. Non per nulla, oltre agli alloggi, c’è anche da pensare al vitto e al mezzo di trasporto. E se si opta per l’areo c’è talvolta da mettersi le mani nei capelli!

Vacanze, niente Caraibi! Un borgo gli fa le scarpe

Difatti, dati e sondaggi alla mano, i costi, soprattutto nell’ultimo periodo, dei biglietti aerei sono aumentati a dismisura, soprattutto se si opta di raggiungere mete super gettonate e da sogno come i mitici Caraibi. Tra l’altro sono adorati e frequentati dai turisti in tutte le stagioni dell’anno. Fatto sta che ora non c’è bisogno di andare fino là per vivere in un paradiso terrestre.

Non per nulla esiste un meraviglioso borgo, immerso nella Natura, che è sito nella Regione Lazio e non lontanissimo dalla Città Eterna. Diciamo che in un’oretta di macchina dalla Capitale lo possiamo tranquillamente raggiungere. Tuttavia non si tratta di una località marittima, bensì lacustre. Siete pronti a scoprirla insieme a noi?

Il Laghetto di San Benedetto, una vera oasi di bellezza e di pace

Parliamo del Laghetto di San Benedetto a Subiaco che è stato eletto a furore di popolo niente meno che i Caraibi di Roma. Quando lo raggiungerete rimarrete letteralmente a bocca aperta, nonché incantati innanzi alle sue cascate e al paesaggio naturale che è talmente bello da sembrare dipinto.

Potrete poi rilassarvi all’ombra leggendo un buoni libro e rinfrescarvi nelle acque limpide e cristalline. Tuttavia per raggiungere questa vera e propria oasi di pace bisogna necessariamente percorrere a piedi un bosco. Ergo è vivamente consigliato indossare abbigliamento comodo nonché scarpe belle chiuse.