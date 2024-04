Se visiti questo borgo vivi più a lungo, l’elisir di lunga vita è nascosto proprio a pochi passi da Roma

Vai qui, in questo e divino borgo e scopri il segreto per una lunga e appagante vita. E’ sito attaccato alla Capitale.

Non c’è niente di più bello, se ovviamente il clima ce lo consente, di andare alla scoperta di paesi e borghi meravigliosi in compagnia delle persone che amiamo e dei nostri amici. E ora che la primavera è giunta lo è ancora di più. Difatti con le temperature medio alto e il fatto che le giornate durino di più trascorrere del tempo all’aria aperta è assai piacevole.

Tanto più che possiamo approfittare del ponte del 25 Aprile, che è ormai alle porte, così come quello del 1 Maggio o del 2 Giugno, per andare alla scoperta di quei luoghi che sappiano regalarci intense emozioni e arricchirci anche culturalmente parlando. E se poi ci troviamo in quel periodo nella Città Eterna possiamo sfruttarli anche per fare un salto in questo borgo.

Tra l’altro qui, oltre a poter ammirare paesaggi magnifici, che sono da vedersi come una vera coccola per l’anima, è possibile rimanere estasiati dalla bontà pazzesca della cucina locale. Tra i piatti forti dobbiamo necessariamente annoverare le ciammotte ammuccate che altro non sono che speciali lumache in salsa verde.

A due passi da Roma c’è il borgo che ci allunga la vita

Tuttavia per gustarle a pieno polmoni bisogna aspettare la festa del Santo Patrono che cade il 12 Giugno. Altro piatto molto famoso è la laina. Parliamo di una pasta molto simile dal punto di vista estetico alle fettuccine. Solitamente viene abbinata ai fagioli. Sono davvero tanti poi i ristoranti tipici pronti ad accoglierci in loco.

Oltre a ciò possiamo gustarci una meravigliosa passeggiata detta quella dell’amore che possiamo effettuare percorrendo la cinta muraria del castello. Viene denominata in codesta maniera dal momento che offre una strepitosa visuale sulla Valle del Liri. Siete pronti ora a scoprire di quale borgo stiamo parlando? Fuori il nome!

Campodimele, il paesino con gli abitanti più longevi

Parliamo di Campodimele, in provincia della splendida città di Latina. Per raggiungerlo da Roma in auto ci vogliono circa due orette. Si dice che questo paesino doni a chi lo abiti un vero e proprio elisir di lunga vita non solo per l’ottimo cibo proposto ma anche per il clima top e per le bellezze naturalistiche decisamente degne di nota.

Altro punto di forza, e che merita pertanto almeno una bella e mirata visita, è il suo centro storico che è rigorosamente e totalmente pedonale. Nel visitarlo si può notare le sue caratteristiche tipicamente medioevali. E tra un passo e l’altro è possibile scambiare quattro chiacchiere con gli abitanti che sono decisamente molto longevi.