Pasqua a Roma, i miei amici li porto sempre qui e non smettono di ringraziarmi: diventerà la tua tappa obbligatoria

Pasqua, come festeggiarla nella Capitale con i tupi amici. La tappa top.

Ormai ci siamo. Abbiamo festeggiato come si deve la donna e i papà e abbiamo dato ufficialmente il benvenuto più sentito e caloroso alla primavera e ora la Santa Pasqua ci attende a stretto, pardon, strettissimo giro. Difatti, sia come il calendario che l’agenda ci insegnano, quest’anno cadrà alta, esattamente il 31 marzo.

Dunque il Lunedì dell’Angelo, che è anche semplicemente chiamato in gergo Pasquetta, sarà il 1 giorno del mese di aprile. E ciò ha fatto storcere il naso ai pensionati che dovranno pertanto attendere qualche giorno in più per ricevere la loro tanto agognata pensione. Al di là di ciò questa sarà una Pasqua un po’ magra per quasi tutti quanti.

Non per nulla la crisi, sia sociale ed economica, è ancora fortissima nel nostro Paese e non accenna, nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari? Indubbiamente possiamo affermare che sono stati, e sono tuttora, spaventosi e che hanno toccato nel profondo ogni settore, compreso quello alimentare che è quello che sta maggiormente a cuore ai consumatori di ogni età.

Pasqua a Roma, come trascorrerla al top senza spendere troppi soldi

E ora pare che ai supermercati, discount inclusi, per via della festa i prezzi siano lievitati ancora di più anche per quanto concerne i beni di prima necessità. E se si volesse affrontare qualche viaggio sovente bisogna rinunciare dal momento che i biglietti arei hanno ora costi assolutamente proibitivi. Dunque che fare?

Di certo è bene restare in città, organizzando qualcosa di semplice ma comunque bello e divertente con i propri cari e amici, come un pranzo in una dimora nel quale ognuno porta qualcosa o si dividono le spese. E se la giornata lo consente si può anche pensare a un pic nic al parco. Se vi trovate a Roma vi consigliamo dei luoghi ove andare per trascorrere una meravigliosa Pasqua.

Le tappe più consigliate

Una tappa pressoché obbligatoria è Villa Borghese. Qui potrete rilassarvi leggendo un buon libro e far giocare i vostri bambini in totale sicurezza. Potrete anche compiere dell’attività motoria e visitare mostre in loco. Inoltre il parco, oltre a essere profondamente immerso nella natura, è anche ricco di fascino storico e culturale.

In tale direzione è il top il Parco degli Acquedotti mentre quello della Caffarella vi permetterà di respirare a pieni polmoni un’atmosfera squisitamente fuori dal tempo grazie all’assai ghiotta possibilità di visitare il Mausoleo di Cecilia Metella, la torre squisitamente medioevale e il meraviglioso Ninfeo di Egeria.