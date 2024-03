Questo borgo è un quadro incantato, quando ci vado mi sembra di volare tra le nuvole | Mai visto un posto così

Questo è un borgo incantato e magico. Vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. Un posto da amare.

Indubbiamente con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese dove la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima riuscire a staccare la spina anche solo per qualche ora dalla nostra routine quotidiana è da vedersi come una vera boccata d’aria fresca. E poterlo fare in un luogo tanto bello lo è ancora di più.

Immergersi nella natura da soli o in compagnia dei nostri cari, magari nei giorni in cui siamo lontani dal lavoro, ci sarà di grande aiuto per scaricare la tensione e lo stress che fin troppo spesso affollano letteralmente le nostre vite. Camminare poi tra le vie di questo borgo e soffermarsi sulle bellezze che sa regalarci con tanta generosità è qualcosa di unico.

Se poi se abitiamo a Roma o in questi giorni ci troviamo nella Capitale non dobbiamo farci perdere l’assai ghiotta possibilità di visitare questo luogo che è talmente bello da saperci togliere il fiato in men che non si dica. Tra l’altro qui pare che il tempo si sia fermato da molti, moltissimi anni.

Un borgo incantevole nella Ciociaria che vi farà sognare

Diciamo che ogni squarcio, che sembra essere dipinto, e che pertanto è da definire, e pure a buona ragione, da cartolina, è anche arricchito da tante bellezze storiche che meritano di certo una bella visita. Insomma, qui possiamo trascorrere decisamente delle ore liete, potendoci svagare e nel contempo rigenerarci a mille.

E ora, per farvi capire di che paese stiamo parlando, vi riveliamo che è sito nella Ciociaria che è una terra che possiede pure una grandissima cultura culinaria. Inoltre, udite udite, è proprio in questo borgo che è nato nel 1921 il mitico e indimenticabile Nino Manfredi. Ed è proprio a lui che nella meravigliosa Torre dell’Orologio è dedicata una mostra permanente.

Castro Dei Volsci

Stiamo parlando di Castro Dei Volsci che è considerato, indubbiamente e buona ragione, il balcone della Ciociaria per via della sua veduta dall’alto che è assolutamente spettacolare. In particolare sono pazzeschi i quadri che Madre Natura ci dona riguardanti la bellissima Valle Del Sacco.

Tantissimi sono i segni storici che possiamo notare ovunque, soprattutto di stampo squisitamente medievale. E poi eccole le cantine e le botteghe storiche e tipiche che dobbiamo assolutamente visitare per farci raccontare dagli abitanti del posto la loro storia, con tanto di curiosi aneddoti.