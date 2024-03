In questo borgo ho fatto la proposta e mi ha detto sì! Sembra il set di un film romantico, te ne innamorerai

Nel cuore del Lazio sorge il borgo più romantico d’Italia: ecco la location perfetta per una proposta di matrimonio da sogno.

Se ti stai scervellando da mesi e il tuo obiettivo è trovare una location mozzafiato per una mini gita romantica, o addirittura per una proposta di matrimonio con tutti i crismi, Castel San Pietro Romano è l’opzione che fa il caso tuo.

Questo borgo, situato a meno di 50 chilometri dalla Capitale, è uno dei paesi più piccoli ma pittoreschi del Lazio, e nel 2017 – dopo la riqualificazione del suo centro storico – è entrato di diritto nella classifica dei Borghi più belli d’Italia.

Castel San Pietro Romano è stato inoltre premiato e inserito nella lista delle 100 mete d’Italia da visitare, e la sua posizione, a 763 metri sul livello del mare, appaga lo sguardo dei visitatori grazie agli scorci naturali e storici di impareggiabile bellezza.

Dominato da un’imponente fortezza medievale costruita dalla famiglia Colonna, il borgo si dipana infatti sulle pendici del Monte Ginestro, e gode di numerosi belvedere e di un’ampia vista sulla vallata circostante, caratterizzata dalle campagne laziali.

Alla scoperta di Castel San Pietro Romano, una chicca alla portata di tutti

Castel San Pietro Romano si rivela la scelta perfetta per una suggestiva passeggiata in coppia, ma anche per temporanee fughe dalla realtà in compagnia di parenti e amici. Rocca dei Colonna, la sua fortezza, è oggi aperta al pubblico, e offre una vista pittoresca panoramica sul paesaggio ai piedi del Monte Ginestro. Il castello racconta inoltre le vicissitudini storiche del luogo, nonché le diverse fasi che l’hanno contraddistinto, incluso il passaggio da roccaforte militare a magazzino per le derrate alimentari della comunità.

Palazzo Mocci, invece, si presenta come un edificio neogotico risalente ai primi del ‘900 che spicca nell’ambientazione medievale grazie al suo stile solenne e alle dimensioni monumentali, e conserva al suo interno una lapide posta da Orazio Marucchi, celebre archeologo capitolino e un tempo direttore dei Musei Vaticani.

Cosa assaggiare a Castel San Pietro Romano

Castel San Pietro Romano non si limita ad attrarre turisti giornalieri, ma gode anche di una vivace tradizione by-night.

All’interno del borgo è infatti possibile prenotare un tavolo in uno dei ristoranti ed osterie del centro storico, e gustare le tipiche polpette di coda alla vaccinara al sugo, le costolette di agnello con insalata di verza viola oppure il gustosissimo baccalà fritto con cipolle caramellate. Gli amanti del pesce, invece, possono optare per le alici del cantabrico con burrata e pomodorini, o in alternativa, per gli spiedi di gamberi alla piastra con finocchi e riduzione agli agrumi.