Bonus trasporti, ora diventa doppio: con queste regole ti riempi il portafoglio

Buone notizie in arrivo per gli amanti dei viaggi o che sono soliti spostarsi di frequente. Ora si può aumentare il risparmio.

Gli spostamenti e i viaggi sono strettamente necessari, sia per lavoro che altre necessità, che fanno parte delle vite di tutti noi ogni giorno. Tuttavia, complice la crisi e i forti rincari che hanno colpito in maniera assai prepotente il nostro Paese, che ancora lo stanno irrimediabilmente tartassando, non è affatto facile.

Come anche il tanto caldeggiato settore alimentare, che sta particolarmente a cuore ai consumatori, è stato colpito fortemente dai rincari, in questo senso non si salva nemmeno quello dei trasporti. Parliamo di un servizio del quale alcune persone, in modo costante o saltuario, sono costrette ad avvalersi, senza se e senza ma.

Magari alcuni hanno scelto di non conseguire la patente di guida per mancanza di tempo, di fondi o altri motivi. Altri ancora invece si sono ritrovati con la patente ritirata a causa di imprudenze o sfortunati eventi. Pertanto, per tutta una seria dei ragioni si vedono costretti ad avvalersi del servizio di trasporti pubblici, che prevede in quanto tale un costo.

Bonus trasporti, un aiuto che può essere raddoppiato

Per tutte quante le ragioni che sono state fino a questo preciso punto elencate, va detto, per assoluto dovere di cronaca, che il Governo, sia passato che attuale, ha indetto un gran numero di aiuti. Parliamo di cifre che vengono devolute, in una maniera tuttavia non gratuita e ben incanalata, al fine di aiutare le persone più in difficoltà.

In questo caso si parla di un vero e proprio Bonus, sottoforma di un contributo mensile di 60€ per studenti o lavoratori pendolari, rifinanziato fino a fine 2023. È tuttavia presente anche una detrazione al 19% cumulabile, il che costituisce uno dei punti fondamentali per ciò che riguarda il raddoppio.

Come ottenere il raddoppio del Bonus

Per quanto concerne lo sconto Irpef, una volta assodato che il Bonus Trasporti è cumulabile, spetta solo a chi presenta la dichiarazione dei redditi e solamente per quel che riguarda una quota di spesa. Parliamo dunque della percentuale che, per così dire, scade nell’eccedenza, per ciò che tocca il Bonus Trasporti.

Entro la fine del 2023 in poche parole sono stati eseguiti dei controlli sull’ammontare delle spese, tenendo conto che la quota fosse sui 60€ mensili. Era quindi necessario un ammontare pari a 720€. In caso contrario tutta l’eccedenza che non è stata ammortizzata dal Bonus, si traduce in uno sconto successivo, in detrazione sulla dichiarazione dei redditi.