Trenitalia, niente più bagagli sui treni: se ti presenti così rimani sul binario | Dovrai prendere un taxi

A partire da fine marzo Trenitalia impone un giro di vite ai viaggiatori: stop ai bagagli extra a bordo delle sue carrozze, arriva il nuovo regolamento.

Viaggiare è un’attività che consente di esplorare destinazioni nuove o già conosciute e permette di staccare dalla routine quotidiana per una breve parentesi temporale.

Che si tratti di appuntamenti professionali, di gite ludiche oppure di semplici tratte cittadine, i treni consentono agli utenti di bypassare il traffico urbano e di trasportare agevolmente i propri bagagli, senza ricorrere all’impiego dei ben più onerosi taxi.

Negli ultimi giorni, però, Trenitalia sta formulando un nuovo regolamento che dovrebbe vietare la presenza a bordo di bagagli extra, e che potrebbe inserire antipatiche sanzioni a carico dei trasgressori.

La nuova normativa interna è al momento in fase di studio e stesura, e dovrà attendere anche il benestare delle associazioni a difesa dei consumatori; tuttavia, sono emersi i primi dettagli circa le modifiche al precedente regolamento, e le novità non appaiono assolutamente rosee…

Il nuovo regolamento di Trenitalia

I vertici di Trenitalia stanno pensando di ridurre il numero di bagagli per ogni viaggiatore che salirà a bordo della carrozze di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, ovvero i treni più veloci a disposizione della compagnia.

Nella fattispecie, ogni utente potrà portare con sé uno zaino o una borsa, e non più di due valigie o borsoni extra, pena l’assegnazione di una multa in caso di controlli. Secondo le prime indiscrezioni, le sanzioni ammonteranno a una decina di euro circa per ogni bagaglio aggiuntivo, e potranno essere compilate dal personale a bordo. In compenso, se in precedenza i bagagli caricati in classe Executive e Business potevano risultare di dimensioni superiori rispetto a quelli trasportati in seconda classe, l’imminente normativa mira ad eliminare le differenza, e stabilirà misure standard per ogni tipologia di imbarco.

Trenitalia: nuova stretta su bici, monopattini e carrozzine

Secondo quanto emerge dalla bozza del regolamento, i viaggiatori potranno portare a bordo le proprie biciclette, purché smontate e riposte nell’apposita sacca, che non dovrà superare le misure 80x11x45 centimetri.

Per quanto riguarda invece monopattini, scii, passeggini e strumenti musicali, anch’essi dovranno essere inseriti nelle rispettive custodie, e la somma di altezza, larghezza e profondità non dovrà sforare le dimensioni complessive di 200 centimetri. Sebbene il regolamento non sia attualmente entrato in vigore, la sua ufficializzazione avverrà presumibilmente entro Pasqua 2024. La normativa, però, avrà un effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che acquistano il biglietto con largo anticipo, se la partenza è prevista per il medesimo periodo.