Vacanze al mare in Italia: dove trascorrere la prossima estate

Se hai deciso di trascorrere le prossime vacanze estive al mare, ma non sai ancora in quale posto andare, puoi scegliere una destinazione italiana. Pensa che la nostra penisola vanta ben 7458 chilometri di costa e moltissime di queste spiagge sono attrezzate e dotate di ogni comfort.

Viceversa, puoi sempre scegliere un lido più appartato e dove la natura è incontaminata.

In questo modo, se vuoi passare il tuo tempo in Sicilia, ma vuoi scoprirne anche qualche lato nuovo, puoi valutare una vacanza in barca a vela o a bordo di un catamarano per visitare le isole Egadi o le Eolie.

Immaginati già le sensazioni che puoi vivere alternando al tuo viaggio escursioni guidate in luoghi poco conosciuti di queste isole, con tappe gastronomiche per assaggiare i piatti tipici nelle migliori botteghe e nei ristoranti appartati in riva al mare.

Un’altra destinazione interessante in cui puoi passare le tue prossime vacanze è la Sardegna: ricca di luoghi magici e incantati, questa terra riesce sempre a stupire ogni turista. Buggerru, Sant’Antioco, Porto Pino, Cagliari sono solo alcuni dei luoghi della Sardegna del Sud che ti consigliamo di visitare per una vacanza rilassante in spiagge da sogno.

E che ne pensi del Salento? La vista mare da queste parti è davvero splendida e, se ami la sensazione dell’aria fresca tra i capelli, puoi scegliere di scoprirla in sella ad una bicicletta facendo tappa in alcuni dei luoghi simbolo di questa zona come Nardò, Gallipoli, Frigole, Otranto e Lecce. Un viaggio tra città, mare e natura senza dimenticare tappe a tutto relax in locali tipici della zona.

A proposito di piatti tipici, a base di pesce e non solo, puoi valutare anche la Costiera Amalfitana. L’estate qui è ricca di colori e opportunità per i vacanzieri che possono scegliere di alternare il tempo trascorso in spiaggia a qualche visita ad alcune delle bellezze locali come Salerno, Amalfi e Positano per scoprire le architetture e l’arte di questi luoghi meravigliosi.

Salendo verso le Marche c’è poi tutta una nuova zona che negli ultimi anni sta spopolando tra i viaggiatori. Stiamo parlando della Riviera del Conero: un gioiello naturalistico dove il mare cristallino, le spiagge bianche e la vegetazione rigogliosa sono un vero must per ogni viaggiatore.