Marocco: un’idea di vacanza per l’estate

Il Marocco ha visto un enorme aumento del numero di visitatori stranieri negli ultimi anni, poiché molti turisti sono alla ricerca di un’esperienza avventurosa e unica. Quando si viaggia in un paese che soddisfa questi requisiti, altri aspetti come la sicurezza pubblica e le norme sociali, potrebbero essere diversi da quelli a cui si è abituati. Premesso ciò, un’idea di vacanza per l’estate in Marocco vale la pena metterla in pratica non prima di aver appreso importanti e utili informazioni di seguito elencate.

Marocco, sabbia del deserto

Il Marocco è un paese sicuro?

Alla domanda se il Marocco è un paese sicuro, la risposta è affermativa purché chi opta per questa vacanza comprenda e rispetti le leggi e le sue usanze culturali. I tassi di criminalità sono relativamente bassi, anche se bisogna prestare attenzione agli artisti della truffa e ai borseggiatori che possono essere piuttosto comuni. Optare per la migliore assicurazione viaggio Marocco è quindi importante per sentirsi al sicuro in loco, ma anche per far fronte ad eventuali disagi che si dovessero verificare durante il viaggio come ad esempio ritardi o cancellazione dei voli, smarrimento dei bagagli eccetera. Premesso ciò, va altresì aggiunto che i punti di interesse turistici come Marrakech, Fes ed Essaouira, sono considerati più sicuri rispetto alle regioni rurali e remote come le montagne dell’Atlante poiché i locali vivono grazie al turismo.

I validi motivi per visitare il Marocco

Il Marocco è un paese in cui è presente un po’ d’Europa e di Africa. L’enorme distesa di sabbia dorata di Agadir non sembra infatti molto diversa di una vacanza al mare in Italia o in Spagna. Inoltre a questa caratteristica fa da contraltare quella tipica dei paesi africani; infatti, ci sono vivaci souk, i sontuosi palazzi di Marrakech e i mercati del pesce nel tranquillo villaggio di Taghazout che sintetizzano la cultura di questo paese e ne spiegano i validi motivi per considerarlo come meta di vacanza. Visitare il Marocco significa tra l’altro ottenere una grande dose di cultura a Marrakech, specie nella Jemaa el-Fnaa ossia un’enorme piazza piena di intrattenitori, come ad esempio tatuatori all’henné, musicisti e incantatori di serpenti. Inoltre, è possibile lasciarsi alle spalle il brusio della città con un’escursione di un giorno sulle montagne dell’Atlante, oppure optare a meno di un’ora di auto per la valle dell’Ourika che si presenta con cascate e villaggi berberi davvero molto suggestivi.

Le incantevoli spiagge del Marocco

Quando si tratta di località balneari, Agadir è in cima alla classifica di quelle presenti in Marocco. Il contesto infatti offre l’opportunità di godersi sole, mare e sabbia ma anche di praticare surf, fare immersioni o divertirsi sulle moto d’acqua. Se tuttavia si preferisce una vacanza più elegante, allora vale la pena considerare Taghazout ossia un coloratissimo villaggio di pescatori che si trova nella valle dell’Ourika e che è un must-have davvero imperdibile.