VACANZA DA 5 STELLE – Con 35€ al giorno dormi, mangi e fai il bagno nel paradiso | Costa meno di restare a casa

Ti bastano pochi spiccioli e ti puoi godere una vacanza da sogno. Ti basta solo scegliere bene e ti sentirai un re

C’è chi lo sogna tutto l’anno e chi lo pianifica nei minimi dettagli già mesi prima: il momento delle vacanze è, per molti, il più atteso. L’idea di staccare la spina dalla routine quotidiana, lasciare il lavoro per un po’ e dedicarsi solo a sé stessi e al piacere di esplorare nuovi luoghi è una tentazione irresistibile.

Quando arriva la bella stagione, con il suo sole splendente e le giornate lunghe, sembra quasi impossibile rimanere fermi. Il desiderio di partire, magari con un bagaglio leggero e un programma tutto da costruire, coinvolge famiglie, coppie, gruppi di amici e anche tanti viaggiatori solitari.

L’estate rappresenta per eccellenza il periodo delle ferie. Le città si svuotano, le autostrade si riempiono e gli aeroporti si affollano: tutto sembra convergere verso mete dove il relax, il divertimento e la scoperta sono garantiti.

Mare, montagna, borghi nascosti o grandi capitali europee: le possibilità sono infinite. Alcuni cercano l’avventura, altri il silenzio, molti semplicemente una pausa dal frastuono e dallo stress di tutti i giorni.

Come organizzare un viaggio cheap

Ma se l’idea del viaggio fa sognare, l’organizzazione concreta spesso può diventare fonte di ansia. Soprattutto quando si inizia a fare i conti: non tutte le vacanze sono alla portata di ogni portafoglio, e trovare il giusto compromesso tra desiderio e realtà economica non è sempre facile.

Proprio su questo punto si concentra la riflessione di molti italiani. Dopo aver scelto la meta, è necessario valutare diversi fattori che incidono in modo importante sul costo complessivo della vacanza. Prima di tutto, la location: alcune destinazioni, pur bellissime, sono notoriamente costose, sia per i pernottamenti che per il cibo, i trasporti e le attività. A fare la differenza, poi, è la tipologia di alloggio. Hotel di lusso, agriturismi, appartamenti, campeggi, ogni opzione ha i suoi pro e contro, ma anche un prezzo diverso.

Anche la durata del soggiorno influisce notevolmente sul budget finale. E poi c’è da considerare il mezzo di trasporto scelto: chi viaggia in auto deve calcolare benzina e pedaggi, chi opta per l’aereo o il treno dovrà tenere conto dei biglietti, spesso più salati nei periodi di alta stagione.

La soluzione economica da non farsi sfuggire

Eppure, una buona vacanza non deve necessariamente essere dispendiosa. Secondo quanto riportato dal sito money.it, esistono delle destinazioni perfette per chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile senza spendere una fortuna. Si tratta di mete che offrono molto in termini di bellezza, servizi e intrattenimento, pur mantenendo costi contenuti. Tra le più consigliate ci sono città e regioni europee poco battute dal turismo di massa, ma ricche di cultura, natura e possibilità.

Alcune delle località che si distinguono proprio per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo sono ad esempio Cracovia in Polonia, Porto in Portogallo, Sofia in Bulgaria, ma anche alcune zone interne dell’Italia, spesso trascurate ma capaci di offrire vacanze rilassanti ed economiche. Qui è possibile godersi paesaggi mozzafiato, gustare buon cibo e vivere esperienze autentiche senza prosciugare il conto in banca.