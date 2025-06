CAMBIA TUTTO – Roma dice addio al traffico in centro: il Colosseo diventa pedonale e verde | Arriva il tram erboso

Ci sono delle novità per coloro che risiedono a Roma e il discorso riguarda proprio il Colosseo. Ecco tutti i dettagli per avere un’ idea più dettagliata della faccenda.

Tante sono le persone che si recano nella capitale italiana per ammirare le bellezze del patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Uno dei monumenti più visitati nell’arco di un anno è sicuramente l’Anfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo.

Nel 1980 fu inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco per la sua maestosità che ammalia fin dai tempi della dinastia dei Flavia. La costruzione iniziò durante il governo di Vespasiano nel 70 d.C. e fu conclusa da Tito nell’80 d.C. per poi avere delle modifiche durante l’Impero di Domiziano subito dopo.

Altri sovrani hanno dato un loro contributo, da Nerva fino ad Alessandro Severo. Veniva utilizzato per intrattenere il popolo con spettacoli di vario genere, anche se principalmente i gladiatori dovevano combattere nell’arena per salvare la propria vita.

Ancora oggi è impossibile non restare affascinati dal Colosseo. Almeno una volta nella propria vita le persone si recano a Roma per questo motivo. Tuttavia nelle prossime ore potrebbe cambiare qualcosa.

Addio alla Roma storica che tutti conosciamo?

In un primo momento i romani temevano il peggio, ma per fortuna sono state spiegate le cose nel dettaglio e questo li ha rassicurati. Sul sito romatoday.it è riportato tutto alla perfezione.

È stato realizzato un progetto che ha come obiettivo far trionfare il verde in una bellissima città come Roma. In questo caso si vuole mettere in comunicazione il Colosseo e il Foro Romano con un’area del tutto nuova. Andiamo a scoprire come stanno esattamente le cose.

Un progetto dedito al verde e…al panorama

Lo scopo è dare un nuovo aspetto all’area archeologica centrale della città e per il progetto sono stati utilizzati 2 milioni e 440 mila dei 282 milioni di euro dei fondi del Giubileo, del Bilancio capitolino e del Pnrr. Quest’area non è collegata né al Colosseo né al Parco Archeologico dell’Anfiteatro Flavio, dunque i lavori prevedono la rimozione dell’asfalto che tende ad eliminare questa disomogeneità. Questo significa eliminare il transito dei tram per far trionfare il verde.

Inoltre saranno rimossi gli oleandri perché ostacolano la visione panoramica del Colosseo lungo via Celio Vibenna. Allo stesso tempo si metterà una ringhiera di ferro che partirà da via di San Gregorio fino alla via menzionata prima. Infine si creeranno percorsi multifunzionali che collegheranno il Parco del Celio con il Colosseo con impianti di illuminazione e un percorso sinusoidale per le persone con disabilità.