URGENTE Gmail, se non accedi entro 24 ore perdi tutto: Google cancella l’account e i tuoi dati spariscono per sempre

La disposizione del celebre motore di ricerca sono chiare: nel giro di poche ore si può rischiare di perdere per sempre il proprio account.

La maggior parte di noi ormai utilizza regolarmente un account di posta elettronica (gratuito o a pagamento), che ci permette di inviare e ricevere qualsiasi tipologia di e-mail, tra cui, come ben sappiamo, anche la fastidiosissima spam.

Si stima che oggigiorno oltre 3 miliardi di utenti dispongano di un account Gmail, il celebre servizio di posta online appartenente a Google. Un numero dunque di tutto rispetto, che però porta i suddetti ad essere maggiormente esposti ai pericoli che si aggirano sul web, truffe incluse.

L’evoluzione delle tecnologia ha infatti dato modo ai criminali informatici di sfruttare sistemi sempre più ingegnosi e sofisticati per ingannare le proprie vittime, rubando loro dati sensibili, che possono essere utilizzati per accedere al proprio account gmail, e potenzialmente al conto corrente.

Rischio chiusura

Gli ultimi tentativi di phishing si sono dimostrati estremamente sofisticati, facendo cadere nella trappola un numero notevole di utenti. Uno di questi prevede la ricezione di una e-mail contenente un link che rimanda ad un sito ufficiale di Google, o almeno lo può sembrare all’apparenza (es. no-reply@google.com). Questo induce le persone a fidarsi, ignare di essere finiti nelle grinfie degli hacker.

Il problema è che come altri servizi che sono usati regolarmente dall’utente, anche l’account gmail può venire compromesso. Molti però non sanno che il colosso tecnologico statunitense consente di recuperarlo entro 7 giorni. Per procedere, basta possedere i dati di backup, come il numero di telefono associato all’account. Trascorso questo tempo, il recupero diventa praticamente impossibile , e si è quindi costretti ad aprire un nuovo indirizzo di posta elettronica.

Azioni da intraprendere per evitare di finire vittima dell’ennesimo tentativo di phishing

Google sta cercando di aiutare i suoi utenti ad evitare di rimanere vittima delle frodi di phishing messe in piedi dai criminali informatici. Ecco perché consiglia di seguire alcune preziose linee guida. Innanzitutto è preferibile disporre di un’autenticazione a due fattori, in quanto rende molto più difficile il lavoro degli hacker.

E’ importante anche assicurarsi che l’account Gmail presenti un numero di telefono o un indirizzo e-mail di recupero. Per farlo, basta semplicemente recarsi sulle impostazioni di sicurezza. Infine, evitate di cliccare su link sospetti che si trovano all’interno delle e-mail, anche se l’indirizzo sembra essere legittimo.