Animali domestici, lo Stato ti deve 1.200€ all’anno ma non te li dà se manca questo documento | Corri a fare l’ISEE

Da ora i proprietari di cani e gatti possono ricevere un sostanzioso incentivo economico per coprire le spese veterinarie.

Coccolosi, affidabili, mansueti… Sono numerose le caratteristiche che possono essere attribuite al proprio amico a quattro zampe, che ci è sempre vicino, sia nei momenti più belli che in quelli più bui e tristi. Ma, come ben sappiamo, non è oro tutto ciò che luccica.

Come gli esseri umani, anche gli animali domestici non sono perfetti e a volte ci fanno perdere le staffe. Per non parlare del fatto che non sono nemmeno così economici. Tra cibo, visite dal veterinario, e chi più ne ha più ne metta, la spesa annuale per prendersi cura di loro può arrivare a cifre da capogiro.

E con i recenti rincari di beni e servizi, molte famiglie faticano a sborsare il denaro necessario per mantenere in buona salute il proprio animaletto. Ed è qui che entra in gioco il Bonus animali domestici, pensato proprio per dare una mano a tutti coloro che desiderano coccolare al meglio il proprio cane o gatto pur non avendo risorse economiche sufficienti per farlo.

Il Bonus animali domestici: un’agevolazione da non perdere

Le Legge di Bilancio ha pensato anche agli animali da compagnia, introducendo così il suddetto Bonus. Ma in cosa consiste esattamente? Si tratta in poche parole di un contributo di natura economica volto a coprire, almeno in parte, i costi sostenuti per la salute del proprio amico peloso, come quelli relativi alle visite veterinarie e agli interventi terapeutici.

E’ necessario sottolineare che tale Bonus non rimuove le agevolazioni già esistenti, come la detrazione del 19% sulle spese veterinarie, valida, si ricorda, per tutti i cittadini con un tetto massimo di 550 euro. Ma attenzione, per essere idonei all’incentivo, è importante disporre di alcuni importanti requisiti.

A chi spetta il Bonus e come presentare la domanda

I destinatari del Bonus sono tutte le persone over 65 che possiedono almeno un animale domestico. Ma per poter ottenerlo bisogna avere un ISEE annuale non superiore a 16215 euro. Inoltre, è essenziale che l’animale sia dotato di microchip e che sia regolarmente registrato. Infine, le spese che si sostengono devono essere effettuate con metodi tracciabili.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda per diventare uno dei destinatari dell’incentivo, varia da regione e regione. Si consiglia quindi di consultare il sito ufficiale regionale e scoprire quali documenti presentare. Qui si avrà modo di scoprire anche quali sono i tempi di erogazione.