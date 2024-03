Uova scadute, il ‘test’ virale è sbagliatissimo: se le mangi rischi un’intossicazione alimentare

Uova scadute, non dare retta al test super famoso che viaggia forte sul Web. Se ti affidi a quello poi rischi grosso per la tua salute!

Non dobbiamo mai e poi mai credere a tutto quello che leggiamo sul Web, soprattutto sui Social. Difatti con il fatto, decisamente insindacabile, che quest’ultimi sono diventati sempre più una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip, poi ci troviamo scritto e detto praticamente di tutto.

Tutti difatti vogliono parlare e scrivere di tutto. E infatti vanno sempre più di moda le professioni di tuttologi e di opinionisti. Moltissimi per dire la loro e donare consigli di vario genere sfruttano reel e dirette video. Il problema è che quando c’è in gioco la nostra salute, sia fisica che mentale, bisognerebbe andarci piano a dare dritte se non siamo esperti del settore.

Difatti essa è sì il dono più prezioso che abbiamo, oltre che il più fragile e imprevedibile. Pertanto dovremmo preservarla maggiormente anche con, come si suol dire, le unghie e con i denti. Peccato però che tendiamo a dimenticarcelo un po’ troppo spesso, come il fatto che noi siamo davvero quel che mangiamo. Ergo se mangiamo male non possiamo stare bene.

Uova scadute, il famoso test è sbagliatissimo, non ascoltarlo!

Pure mangiare del cibo non di qualità e, quel che peggio, scaduto, marcio e andato a male non c’è di aiuto. E seguire quel che leggiamo in giro su come capire se è ancora buono, mangiabile e utilizzabile in cucina non è mai una mossa tanto intelligente e furba da mettere in atto. Ora dovremo in particolar modo smettere di credere al famoso test delle uova.

Parliamo di quello che ci permetterebbe di capire, tramite un semplice trucchetto, se sono ancora buone o no. In pratica, dopo che le abbiamo poste in un bicchiere contenente dell’acqua, se notiamo che affondano significa sono freschissime mentre se galleggiano sono andata a male e quindi dovremo necessariamente gettarle. Sappiate che non ha alcuna valenza scientifica!

Che cosa devi sapere per il tuo bene

Difatti alcuni utenti hanno dimostrato che quando hanno messo in atto questo escamotage, che ormai sta spopolando ovunque, anche delle uova scadutissime e andate a male da più di un mese andavano a fondo. Dunque sarebbero state ancora mangiabili secondo gli ideatori del famoso test. In realtà non era così.

E pertanto se delle persone ci hanno creduto hanno rischiato davvero molto ma molto grosso per quanto concerne la loro salute. Al di là di attacchi di vomito e di diarrea hanno potuto purtroppo constatare le conseguenze di una vera e propria intossicazione alimentare. Insomma, basta credere alle fandonie e pensiamo piuttosto a conservare meglio le nostre uova nel frigo senza farle mai scadere.