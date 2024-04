Con questa carta la tua spesa sarà quasi gratis, nei supermercati non spendi quasi nulla | Presentala in cassa

Con questa speciale carta non pagherai nulla alla cassa. Ecco perché e di che cosa si tratta.

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che vige tuttora maestosa nel nostro Paese non c’è di certo da dormire sonni bei tranquilli la notte. Tanto più che i rincari, che hanno toccato tutti quanti i settori, sono stati e sono tuttora pazzeschi. La cosa più grave è non accennano nemmeno minimamente a diminuire.

Uno degli ambiti più ambiti e che ci sta maggiormente a cuore è quello alimentare. Non per nulla dobbiamo necessariamente nutrirci per campare. E possibilmente sarebbe opportuno farlo bene, quindi seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. Il punto è che con i costi che dobbiamo affrontare per fare la spesa non è tanto semplice farlo.

E così rischiamo di non riuscire ad acquistare quegli alimenti che sarebbero utili, per non dire proprio fondamentali, per la nostra salute, sia fisica che mentale. Difatti talora lasciamo stare frutta e verdura fresca di stagione non solo perché costa parecchio ma anche perché riteniamo, soprattutto in certi casi, che non sia molto semplice conservarla come si deve in casa nostra.

Spesa gratis se hai una particolare carta

Se siamo così in difficoltà è anche perché le spese, e non parliamo solo di quelle prettamente alimentari, sono decisamente tante e molto onerose. Ergo, poterle affrontare tutte quante è durissima. Tanto più che il lavoro latita. Molte persone lo hanno perso. Altre hanno invece visto diminuire le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in meno soldini in busta paga a fine mese.

E poi ci sono molti che non riescono magari a trovare la loro prima occupazione, come molti giovani e tanti giovanissimi. Inoltre ci sono pure tanti pensionati che si lamentano di ricevere assegni pensionistici fin troppo esigui. Insomma, la situazione non è delle migliori. Tuttavia ora tutti quanti possono tirare un sospiro di sollievo. Spese praticamente gratis grazie a questa speciale carta.

Che cos’è e che cosa puoi comprarci

Parliamo della Carta Dedicata A Te che ci consente di acquistare gratis beni di prima necessità nei supermercati, discount inclusi, che hanno aderito al progetto. In questa carta sono caricati dei soldini e la possiamo ritirare in Posta. Per ottenerla però bisogna avere un’ISEE sotto i 15mila euro annui.

Bisogna sostenere una sorta di graduatoria e generalmente a ottenerla sono quelle famiglie maggiormente bisognose e con svariati figli piccoli ancora a carico. In ogni caso, una volta che si è ottenuta, bisogna stare attenti a non fare i furbi, cercando di utilizzarla per acquisti non consentiti, altrimenti perderemo in men che non si dica questo aiuto.