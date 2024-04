Mozzarella di bufala, la migliore la trovi in questo borgo nel Lazio: è una vera delizia e fa invidia a tutta Napoli

È nel Lazio che trovi la miglior mozzarella di bufala. Fai un salto in questo borgo e la gusterai alla grande.

Indubbiamente il nostro Paese è pieno zeppo di bellezze da amare, visitare e gustare, come anche di borghi che andrebbero portati alla ribalta. Se poi sono ricchi di Arte, bellezze paesaggistiche, storia cultura e delizie da gustare, sarebbero il top. Indubbiamente fra di questi c’è da annoverare la mozzarella di bufala.

Essa è squisita, non solo per dare adito alla nostra massima fantasia in cucina, al fine di creare antipasti gustosi e primi piatti eccellenti o rendere più speciale la pizza, ma anche da sola. infatti abbinata a un semplice contorno di verdura e insalata verde e condita con un filo di olio evo di qualità può rivelarsi un fantastico piatto unico, pure se siamo a dieta.

In estate poi è il top per comporre la caprese, super richiesta anche nei ristoranti più chic. Ormai la mozzarella di bufala la troviamo in vendita dappertutto e anche molti discount la vendono. Dunque possiamo dire che è entrata sempre più a far parte della nostra dieta, intesa però come alimentazione.

Mozzarella di bufala al top

Tuttavia secondo l’immaginario collettivo, la più buona la possiamo trovare nella Regione Campania. Per questo motivo molti privati decidono di farsela inviare dai produttori locali, al fine di poterla gustare anche a tanti chilometri di distanza. Pare tuttavia che ci siano altre zone d’Italia dove possiamo gustarcela in tutta tranquillità e al massimo della bontà.

In Italia esiste difatti un bel borgo dove possiamo farlo appieno e che è sito nel Lazio. Cominciamo con il dire che non è considerato nella provincia della Città Eterna, ma comunque parecchio vicina ad essa. Diciamo che in poco più di un’ora, se partiamo da Roma, possiamo raggiungere il divino borgo.

Dove si mangia la miglio mozzarella di bufala

Il luogo dove dovremo recarci per gustarci una mozzarella di bufala degna di nota è l’azienda agricola Casabianca, sita esattamente in Via Santa Anastasia a Fondi, in provincia di Latina. È vicinissima tra l’altro alla Costa Mediterranea. Ultimamente la realtà è stata impegnatissima all’Expo 2024 in America.

I suoi prodotti sono diffusi ovunque nel nostro Paese. E non mancano i riconoscimenti sia di stampo nazionale che internazionale. Insomma, vale davvero la pena farci un salto e approfittarne per visitare il borgo in questione. Qui potremmo ottenere delle divine passeggiate, che sono un autentico toccasana per il fisico, per la mente e per lo spirito.