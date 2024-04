Pasta del giorno prima, sicuro di poterla mangiare? Attento o finisci in ospedale: un passaggio è fondamentale

Se mangi pasta del giorno prima devi conoscere i possibili rischi o potresti finire in ospedale: ecco perchè

Capita molto spesso di trovarsi a consumare pasti del giorno precedente che, indubbiamente, può essere un ottimo modo per risparmiare denaro e ridurre sprechi alimentari.

Quello che però non tutti sanno, è che mangiare cibi del giorno prima può essere pericoloso poichè questi sono già stati esposti ai batteri presenti nell’ambiente.

Se la loro conservazione e riscaldamento non è avvenuta correttamente, potrebbe esserci il rischio di un’intossicazione alimentare potenzialmente pericolosa per la vita.

Questo non vuol dire eliminare gli avanzi ma seguire le giuste accortezze e pratiche di sicurezza alimentare per evitare spiacevoli conseguenze dopo averli mangiati.

In quanto tempo è bene refrigerare o congelare gli avanzi?

I batteri invadono purtroppo tutte le aree della nostra vita, cucina e alimenti inclusi. I batteri che causano il deterioramento del cibo possono riprodursi velocemente con i giusti nutrienti, quali ad esempio umidità e temperature. Alcuni raddoppiano il loro numero in soli 20 minuti. E’ bene perciò riporre tutti gli avanzi nel frigo o nel congelatore il più rapidamente possibile e entro due ore al massimo.

La velocità con cui i batteri crescono negli alimenti a temperature non refrigerate aumenta in maniera esponenziale soprattutto se viene lasciato ad una una temperatura superiore a 5°C. E’ consigliabile quindi assicurarsi che gli avanzi siano coperti, magari con la pellicola trasparente o coperchi ermetici, in modo tale che venga a crearsi una barriera e l’aria non penetri nel cibo. Questo è importante poiché la maggior parte degli agenti patogeni ha bisogno di ossigeno per crescere.

Consumare gli avanzi: quello che devi sapere

La temperatura ideale al quale andrebbe mantenuto il frigorifero è compresa tra 0 e 5°C, in quanto in questa fascia la crescita dei batteri che intossicano il cibo viene inibita. Gli avanzi dovrebbero in ogni caso essere consumati entro due giorni, poiché un periodo più lungo dà ai batteri nocivi più tempo per crescere.

Effettivamente, agenti patogeni come la Listeria, che può causare sintomi simil-influenzali, possono prodursi anche a temperature refrigerate ed è più probabile che si sviluppino oltre i due giorni, motivo per cui questo è il limite di tempo consigliato per conservare gli avanzi. Se ritieni che gli avanzi non riuscirai a consumarli in quel lasso di tempo, valuta la possibilità del congelamento . Gli avanzi possono essere conservati fino a tre mesi se congelati a -18°C.