Uomini e Donne, addio al 65enne: purtroppo non c’è stato nulla da fare | La notizia è arrivata come un fulmine

Uomini e Donne, addio al 65enne. Non c’è più nulla da fare se non accettare il fatto.

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana fa ancora una volta ampiamente parlare di se. La nuova edizione è appena iniziata lo scorso 11 settembre 2023 su Canale 5 si sta prospettando decisamente ricca di colpi di scena. Tanti sono stati i graditi ritorni così come gli addii.

E il Trono Over è ancora una volta grandissimo e gradito protagonista del programma. Gemma Galgani, la storica dama torinese, è tornata a cercare il suo Principe Azzurro, così come la bellissima Roberta Di Padua. Abbiamo ritrovato pure Aurora Tropea che litiga di continuo con Gianni Sperti. E poi dopo tanto tempo è tornata Barbara De Santi.

Pinuccia Della Giovanna è tornata solo per presentare il suo singolo, uscito in estate, mentre Ida Platano lo ha fatto insieme al suo Alessandro Vicinanza con il quale l'amore va davvero a gonfie vele. Grande assente tra i cavalieri l'affascinante Riccardo Guarnieri che pare aver trovato la donna giusta per lui fuori dalla Televisione.

Uomini e Donne, tra adii e ritorni

E poi, a distanza di varie settimane dalla messa in onda delle prime puntate, ritorna a prendere saldamente il suo posto anche il camaleontico Armando Incarnato che ha vissuto un’intensissima estate. Tuttavia ora nel parterre dei cavalieri ora non ci sarà più lui. Parliamo di un uomo distinto e molto elegante di 65 anni.

Per la verità non lo abbiamo visto solo nelle ultime puntate ma già nel corso della scorsa stagione che ha vissuto in maniera molto forte e da protagonista. Le sue battute e le sue fortissime diatribe con Tina Cipollari, storica opinionista del programma, non sono state affatto dimenticate dai telespettatori e anche di recente sono volati stracci tra di loro. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il cavaliere dice addio

Sì, proprio di lui, di Elio Servo. L’annuncio della sua uscita da Uomini e Donne lo ha dato lui stesso con un video condiviso sul seguo Profilo Ufficiale Instagram e su Tik Tok. Il cavaliere in esso è apparso alquanto provato e nel contempo sicuro della scelta fatta. ” Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore, è vero lì non si trova…”, queste le sue parole con tanto di frecciatina.

Ovviamente la frecciatina, per nulla velata, è per la trasmissione. Insomma, l’uomo ha deciso, dopo le ennesime liti con la vamp ma per la verità anche con il collega di lei Gianni Sperti, di alzare i tacchi e di andarsene una volta per tutte dal dating show. In ogni caso, mai dire mai, visto che da Maria poi i ritorni, anche dopo anni di latitanza, sono sovente avvenuti.

