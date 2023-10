Emma Marrone, come ha scoperto il tradimento di De Martino | Nessuno vorrebbe saperlo così: tutta colpa della De Filippi

La verità è venuta a galla! Emma Marrone ha svelato cosa è avvenuto con Stefano De Martino tempo fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Nata a Firenze il 25 maggio 1984, Emma Marrone fin da piccola si è dedicata alla musica. Suo padre l’ha inserita nel suo gruppo Karadreon poiché aveva già visto in lei un grande potenziale. Dopo il liceo classico ha portato avanti la sua passione e allo stesso tempo ha lavorato per pagare le lezioni di canto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi è riuscita a ottenere un banco che le ha permesso di portare a casa la coppa della vittoria. Nel mentre ha inciso dei brani come Davvero e Folle Paradiso (inseriti nell’album Sfida). Meravigliosa ha raggiunto le posizioni alta di varie classifiche. Da allora cavalca l’onda del successo.

Il primo album da solista, A me piace così, è stato pubblicato nel 2010 e l’anno successivo ha cantato la Festival di Sanremo con i Modà proponendo il brano Arriverà. Nel 2012 ha partecipato all’undicesima edizione di Amici nella categoria Big e non hanno fatto parlare solo le sue performance canore.

Grazie al talent show ha conosciuto Stefano De Martino, con il quale ha avuto una love story. Purtroppo davanti agli occhi di tutti si sono detti addio. La De Filippi in parte “ha contribuito”.

La verità sulla rottura di Emma e Stefano

Stefano ha riacquistato il sorriso grazie alla giovane Martina Trivelli. Nel periodo estivo il gossip si era scatenato per aver avvistato Emma nella casa di Posillipo di lui. In realtà c’erano altre persone, quindi si è trattato di un incontro del tutto amichevole. A prescindere dal passato ora sono in buoni rapporti.

Era il 2012 quando si sono detti addio e la conduttrice era a conoscenza di ciò che stava accadendo. Ma perché si sono lasciati? Sembra che nella faccenda ci sia un’altra persona oltre a Belen Rodriguez.

Il tradimento mai svelato con un’ex allieva del talent show

Stefano si è lasciato andare in un bacio appassionato con Belen durante un’esibizione di ballo. Per questo motivo la padrona di casa ha deciso di allontanarli almeno per quell’edizione i due che avevano agito alle spalle della cantante. Nonostante siano convolati a nozze, si sono lasciati per poi tornare innumerevoli volte. Adesso la showgirl argentina è felice accanto a Elio Lorenzini.

Inoltre pare che all’epoca Emma scoprì di un altro tradimento, ovvero quello con l’attuale professionista Giulia Pauselli. Decise di dare una possibilità al ragazzo che poi ci ricascò con Belen davanti ai telespettatori e al pubblico presente nello studio.

© Riproduzione riservata