Martina Colombari, così ha scoperto tutto: “Ho fatto il test del DNA e…” | Doccia fredda improvvisa

Martina Colombari, ha fatto la scoperta dopo il test del DNA. E la rivelazione è stata proprio questa.

Ha vinto giovanissima il concorso di bellezza per antonomasia e da allora non si è più fermata. Lei da allora, la splendida Martina Colombari, ne ha fatta davvero tanta e ha dimostrato ben presto di non voler puntare solo sul suo fascino per farcela nella vita e sul lavoro. Modella, fotomodella e conduttrice affermata, ha poi trovato la sua vocazione professionale nella recitazione.

L’abbiamo vista grande protagonista sul Piccolo Schermo con uno splendido ruolo in Un Medico In Famiglia e in Carabinieri. Tuttavia non si è fatta mancare nemmeno il Grande Schermo. E oggi è super attiva in Teatro. Grande sportiva, ama prendersi cura di sé, fare tanto movimento e seguire un’alimentazione sana, varia ed equilibrata.

Pratica yoga ed è una mamma presente per il suo Achille, frutto del suo amore con il marito Billy Costacurta con il quale in passato c’è stata una forte crisi che li aveva allontanati e durante il quale si erano allontanati e avevano avuto delle storie. Successivamente si sono ritrovati e oggi il loro amore viaggia a gonfie vele.

Come Martina Colombari s’è conquistata il suo posto nella vita

Hanno saputo trovare il loro spazio e hanno trovato ancora una volta il loro equilibrio personale e di coppia. Lei ne ha parlato a ruota libera durante una sua chiacchierata a cuore aperto rilasciata qualche mese fa al settimanale Oggi che l’ha messa in copertina. Qui Martina appariva in ottima forma.

Tuttavia ha anche fatto spaventare, e per la verità nemmeno poco, tanti suoi fan per via di una sua sconcertante rivelazione. Lei ha parlato, senza se e senza ma, di una scoperta che aveva fatto in seguito all’esecuzione del famoso e super chiacchierato test del DNA. E così è arrivata d’improvviso la doccia fredda, anzi, gelata.

La scoperta di Martina

“Ho fatto il test del DNA e ho scoperto che…”, così ha iniziato il suo discorso, apparso tra le pagine della già nominata rivista, la splendida attrice che poco dopo ha svelato della scoperta. In poche parole grazie ad esso ha potuto notare che cosa le mancasse a livello fisico e così è potuta correre ai ripari.

Ha imparato ad amarsi di più sia a livello fisico sia caratteriale. Decide di trascorrere il suo tempo libero come meglio crede e con le persone che le fanno stare bene. Ed è per questo motivo che ha scelto di vivere la sua esperienza a Pechino Express in compagnia dell’amatissimo figlio Achille.

