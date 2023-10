Mina, com’è ridotta dopo quasi 30 anni dalla scomparsa: appare irriconoscibile | Che fine

Mina, come è diventata la cantante dopo 30 anni dalla sua uscita di scena. Irriconoscibile.

Quando parliamo di Mina non stiamo parlando per la verità di un’eccellente cantante ma di un’artista con la A maiuscola che ha fatto, e fa tuttora per la verità, la Storia della musica non solo nel nostro Paese. La sua voce ha lasciato il segno e ancora oggi le sue canzoni sono molto ascoltate e i suoi dischi sono vendutissimi.

Quando poi esce un suo nuovo brano, anche se lei non appare da anni e anni in pubblico, svetta subito belle zone più calde delle classifiche di vendita. Tuttavia da anni gli italiani sognano di rivederla anche solo per una veloce apparizione. E in moltissimi sperano che Amadeus riesca a farla salire per un’ospitata sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Certo, vederla duettare con il collega e amico Adriano Celentano, sarebbe proprio il massimo e magari potrebbe essere proprio lui a convincerla. Tuttavia lei pare irremovibile. Non si fa alcun problema a prestare la sua ugola per spot pubblicitari o duetti ma ha fatto chiaramente intendere che vuole che la sua immagine odierna vuole rimanga ben nascosta.

Mina, come è diventata 30 anni dopo la sparizione

L’artista vuole essere ricordata come ere all’apice del successo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair aveva raccontato di non amare particolarmente la Tecnologia e di cantare ancora con il suo datato microfono quando registra. E per non perderlo, lo ha segnato con un poco di smalto rosso.

Fatto sta che in tanti oggi si chiedono come sia diventata. Beccarla in giro è difficile. Tanto più che da tanti anni, dopo un lungo soggiorno a Brescia, si è diretta in Svizzera per cercare di vivere una vita tranquilla e lontana dalla ribalta. Eppure nessuno l’ha mai davvero dimenticata. E ora spunta una foto alquanto recente della diva, dopo 30 anni dalla sua sparizione dalle scene.

Capelli legati, occhiali e fisico appesantito, irriconoscibile ma bellissima sempre

Certamente è molto cambiata da quando ha esordito giovanissima non sono nel mondo della musica ma dello Spettacolo in generale. Oggi porta sempre i capelli lunghi ma legati in un codino o in una crocchia. Il fisico si è appesantito ma lei è sempre una donna bellissima. Punta sull’eleganza e sulla praticità.

Il make up è raffinato e porta occhiali da vista nonché da sole per celare gli occhi e lo sguardo. Tuttavia la foto in questione risale a qualche anno fa, quando dei paparazzi erano riusciti a stanarla. Ora è da tempo che nessuno ci è riuscito. E pertanto è davvero tanta la curiosità di rivederla, anche solo per un istante, sul Piccolo Schermo.

© Riproduzione riservata