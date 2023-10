Il ballerino Andreas Muller si lascia andare ad uno sfogo desolante sui social: gravissima perdita per il volto di “Amici”.

Nelle ultime ore la grande famiglia di “Amici” si è stretta attorno al ballerino professionista Andreas Muller, da tempo legato alla collega Veronica Peparini.

Il grintoso performer aveva tentato la sorte nel talent mariano per la prima volta nel 2015, ma si era ritirato dalla competizione in seguito ad un infortunio.

Nel 2017 ha presenziato nuovamente ai casting di "Amici", questa volta con maggiore fortuna: la sua seconda partecipazione si è infatti conclusa con lo scalino più alto del podio, e Andreas Muller è stato in seguito ingaggiato tra i professionisti del programma.

Nelle ultime ore il ballerino ha vissuto un lutto assai doloroso, ovvero la dipartita dell’amato zio Salvatore, che da anni lottava contro una patologia alquanto debilitante. Il post su Instagram ha spezzato il cuore dei fan: la dipartita improvvisa del congiunto ha decisamente segnato Andreas Muller, e la dedica commossa rivela l’intensità del suo dolore.

Andreas Muller: “Ti ha massacrato, e fatto vivere l’inferno”

Il ballerino di “Amici” ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in cui compariva lo zio Salvatore, ed ha commentato: “Hai mollato la presa, non ce l’hai più fatta a portare avanti questa battaglia contro un mostro schifoso, che negli ultimi anni ti ha massacrato, fatto vivere l’inferno e che ha deciso di portarti via da noi troppo presto“.

Andreas Muller ha poi continuato: “Hai combattuto con forza e sempre con il sorriso, ma eri arrivato al limite delle tue possibilità, lo so… Nonostante, ti avrei voluto qui ancora un po’. Non so né dove sei, né dove andrai adesso, ma ovunque ti trovi spero che finalmente tu stia meglio, e ti prego, fatti sentire, fammi sentire la tua mano gigante sulla mia spalla, fammi sorridere come sempre facevi con tutti noi. (…) Sei stata la persona più bella che io abbia mai conosciuto nella mia vita, non solo perché sei stato e sempre rimarrai mio zio, l’amico, il fratello ed il figlio di tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerti in questa vita. (…) Sei stato amore, gioia, sorrisi ed altruismo, sempre pronto ad aiutare il prossimo, mentre in questo momento nessuno, purtroppo, ha potuto aiutare te“. Andreas Muller con lo zio Salvatore – Romait.it (Fonte Instagram di Andreas Muller)

Andreas Muller, arriva il momento dell’addio più doloroso

A poche ore dal funerale, Andreas Muller ha riversato i propri sentimenti su Instagram: “Ora stiamo venendo a salutarti per l’ultima volta, ma io non sono bravo con queste cose, tremo, ho lo stomaco schiacciato, evito i confronti e schivo le persone, perché pensavo e speravo che le lacrime fossero finite, invece purtroppo non è così“.

Il ballerino ha infine chiosato: “Pagherei per un tuo abbraccio, e tornerei indietro per ripeterti tutto quello che fortunatamente ho avuto modo di dirti. (…) Abbiamo bisogno di forza più che mai. Ti voglio bene, zio Salvatore. Siamo a pezzi… Ma so che tu stai bene“.

