Amadeus, la moglie Giovanna vuota il sacco sul tradimento: “Valigie pronte fuori la porta”

Amadeus, la sua seconda moglie Giovanna, ha aperto il rubinetto sul tradimento. Le valigie pronte fuori dalla porta. Il racconto dei fatti.

Sono da molti anni una delle coppie più belle e unite del vasto mondo dello spettacolo italiano. E stiamo parlando di Amedeo Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus, nonché della sua bellissima moglie Giovanna. Insieme hanno messo al mondo anche Josè, diventato uno splendido adolescente, e che condivide con il papà la passione per la musica.

Per lui la showgirl ha lasciato per diversi anni il suo lavoro ma da qualche anno, visto che è ormai grandicello, si è riproposta in TV come inviata per svariate trasmissioni televisive targate Rai. Di recente l’abbiamo vista anche nelle vesti di gradita ospite da Antonella Clerici per mostrarci una sua deliziosa ricetta.

Giovanna è insomma una donna della mille risorse e, come si suol dire, da sposare. Non per nulla il Buon Sebastiani l'ha sposata per ben due volte! La prima con rito civile e la seconda con quello religioso, dopo aver ottenuto l'annullamento del primo durante il quale era nata Alice. Tra l'altro la figlia va molto d'accordo con la Civitillo che dal canto suo la adora.

Amadeus, la moglie Giovanna svuota la verità sul tradimento

Ora però che l’amatissimo conduttore, dopo una meritata pausa estiva, è tornato saldamente al timone del quiz show pre- serale su Rai 1 Affari Tuoi, nella sua versione tradizionale, una nube si è messa sopra il suo capo. Difatti la sua dolce metà durante una sua intervista televisiva ha toccato l’assai spinoso argomento del tradimento.

In poche parole la ballerina, famosissima durante gli anni del suo debutto in TV per la scossa, ha fatto sapere che le valigie sarebbero pronte sulla porta. E come è possibile? Sono tanto belli insieme e hanno pure coronato il loro sogno di sposarsi in chiesa e ora lei parla di tutto ciò? I fan sono sconcertati e non sanno davvero che dire e cosa pensare.

” Valigie pronte fuori dalla porta”, quando e se potrebbe accadere

Niente paura, nessun tradimento reale è accaduto tra di loro. Semplicemente, parlando di uno ipotetico da parte del marito, lei reagirebbe così. E allo stesso identico modo, a quanto para farebbe lui. Insomma, entrambi sono seriamente convinti sul valore della fedeltà sul quale per la verità si dovrebbe basare un rapporto d’amore e soprattutto un matrimonio.

E ora Ama e Giovanna sono più innamorati che mai anche se lui a partire dal mese di febbraio 2023 ha aperto un suo profilo Instagram personale con la complicità di Chiara Ferragni. Fatto sta che non mancano nemmeno sulla sua pagina tante foto che lo ritraggono in compagnia della sua splendida dolce metà. E lei fa esattamente lo stesso.

