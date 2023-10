Ambra Angiolini, il mostruoso retroscena dopo la rottura con Renga: “sono finita nella fogna delle fogne”

Ambra Angiolini e il retroscena avvenuto dopo la fine della sua liason con Renga. Lei finita, a sua detta, nella fogna,

Sono stati per tantissimi anni una delle coppie più belle del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. E poi, dopo la messa al mondo di due figli, si sono detti addio. Ciò ha rappresentato la classica doccia fredda, pardon super gelata, per i rispettivi e numerosi fan. Lei, la ex ragazza di Non è La Rai e il cantautore bresciano non si amavano più. L'amore era finito ma il bene era rimasto.

E per la verità sussiste ancora oggi, a distanza di tanto tempo. Nel frattempo i loro figli, quali Jolanda e Leonardo sono cresciuti. La primogenita ha dimostrato di voler seguire professionalmente parlando la strada del suo papà e intanto ha dato anche alle stampe il suo primo romanzo a soli 19 anni.

Lei è solare e ama molto condividere foto e video sui Social che la vedono protagonista insieme al fidanzato e ai suoi celebri genitori. Il fratello invece è ben più restio ad apparire. I due ragazzi sono cresciuti sereni dal momento che sia Ambra sia Francesco hanno sempre cercato di mettere loro al primo posto.

Ambra Angiolini, il durissimo retroscena dopo l’addio a Renga

Si sono rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale e non c’è mai stato un ritorno di fiamma tra di loro sebbene in tantissimi ci abbiano sperato. Lei, dopo la delusione della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, ha ritrovato la felicità accanto al collega Andrea Bosca con il quale non si nasconde più. Lui, il bel Francesco, è sempre più innamorato della sua ristoratrice.

Ora l’attrice, che è tra le più amate dagli italiani, e che è attualmente impegnata nel ruolo di giudice a X- Factor ha svuotato il sacco svelando un retroscena, decisamente duro e forte, avvenuto dopo la rottura con Renga. Per farlo ha scelto un’intervista a cuore aperto che ha rilasciato tempo fa per Vanity Fair. Ha parlato di cadute e del fatto di essere finita nella fogna.

“Finita nella fogna delle fogne”, la sua toccante confessione

” L’unico vero fallimento che riconosco è la fine della mio rapporto con Francesco. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa lì ho dovuto risorgere…”, queste le toccanti confessioni dell’artista romana.

Pian piano, con il passare inevitabile del tempo, lei è riuscita a rialzarsi e a ritornare a volersi bene. Certo, ha sofferto ancora e pure tanto dopo anche la fine della sua lunga storia con Allegri ma poi, essendo sempre più sicura di se e delle sue potenzialità, è riuscita a ritrovare il suo luminoso sorriso.

