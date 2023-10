Don Matteo, l’attore più amato rompe il silenzio sull’omosessualità: finalmente è uscito allo scoperto una volta per tutte

Don Matteo, l’amatissimo attore rompe finalmente il silenzio sull’omosessualità. Ora ha svuotato il sacco.

Ha stupito moltissimo la decisione del cantante Tiziano Ferro di divorziare dal marito. Lui si era dichiarato fino a tempo fa innamoratissimo di lui e avevano pure adottato dei bambini. Successivamente è arrivata la terribile doccia fredda per i suoi estimatori: era tutto finito. Ora il ballerino professionista Francesco Mariottini è venuto allo scoperto sui Social mostrando il suo fidanzato.

E in questi giorni, un noto e amatissimo attore, nonché vera star di Don Matteo, perlomeno delle ultime stagioni, è tornato sull'argomento. Insomma, a quanto pare, in questi giorni se ne parla sempre più. E forse è anche stato per questo motivo che l'artista in questione, e stiamo parlando di una vera star sia del Piccolo che del Grande Schermo, ha voluto mettere i puntini sulle i.

I suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, non se l’aspettavamo ma lui, in nome della sua ragguardevole schiettezza, ha voluto aprire loro il cuore, pur essendo fondamentalmente un uomo molto riservato. Tuttavia, essendo un personaggio molto noto, sa che non è facile tenersi lontano dal chiacchiericcio e dal Gossip vero e proprio.

Don Matteo, l’attore più amato rompe il silenzio

E di certo non lo aiuta nemmeno il fatto di fare coppia fissa da molti anni con una donna molto bella, nonché un’attrice e una modella molto richiesta ovunque. L’abbiamo anche ammirata più volte sul prestigioso palco del Teatro Ariston. E per l’occasione ha anche donato una strepitosa gag con Amadeus la cui clip è diventata virale. In essa i due dovevano inscenare un bacio finto.

Tuttavia alla fine per scherzo, il conduttore le ne ha dato uno a stampo. Lei è tra l’altro pure una bravissima scrittrice e i suoi due romanzi sono molto intensi. E da anni è felice grazie al suo compagno che l’ha resa mamma di due bimbe. Lui è uno dei più amati attori che lavorano in Don Matteo. Di chi stiamo parlando?

Raul Bova è uscito allo scoperto

Lei è la splendida Rocio Morales mentre lui il divino Raul Bova. Gradito ospite di Belve, da Francesca Fagnani ha rilasciato una lunga intervista fiume, lui, incalzato dalla brava conduttrice, ha parlato dell‘omosessualità e in particolare della sua presunta. Una voce che circolava molto tempo fa quando lui aveva divorziato dalla moglie Chiara Giordano.

Si è fatto riferimento a delle risposte che lui aveva dato al tempo a Vanity Fair. Queste le sue nuove dichiarazioni: ” Diciamo che in quel periodo non sempre si ha la lucidità per dire le cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole“.

