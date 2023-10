Grande Fratello, nella notte scatta l’allarme rosso: a poche ore dalla diretta la lite è finita in ‘tragedia’

Grande Fratello, nella notte è scattato l’allarme rosso. Che cosa è accaduto di tanto terribile a poche ore dalla diretta.

Un famoso detto popolare, anche alquanto colorito se vogliamo, sostiene che l’amore non è bello se non è litigarelllo. E non potremmo dire, e pure a buonissima ragione per la verità, che il Grande Fratello non è bello se non è tale. Del resto, come molti utenti sentenziano sui Social. è quello che alla fine ci aspettiamo perlopiù dal padre di tutti i reality. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Non per nulla stare rinchiusi in una casa con degli estranei senza avere molto da fare ed essere ripresi 24 ore su 24 può mandare in tilt chiunque. Tutto è amplificato, ovviamente sia nel Bene sia nel Male. Ed è per questo motivo che molte storie nate tra quelle mura poi non perdurano una volta che il gioco è bello che finito.

E tale discorso lo possiamo anche metter in atto per quanto concerne i dissidi, che anche nel corso di questa edizione che è da poco iniziata, non mancano di certo. La tensione inizia a farsi sentire tra i vari inquilini e le diatribe, alcune decisamente forti, non mancano a tutte le ore del giorno e della notte. Le clip relative vengono tosto condivise in Rete ove diventano in men che non si dica virali e super commentate.

Grande Fratello, allarme rosso nella notte

Ora le più criticate all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, seppur per motivi differenti, sono Heidi e Beatrice. Per la verità anche Giuseppe Garibaldi sta vivendo un momento molto duro e non si sente più capito nemmeno da coloro che aveva iniziato a considerare come amici. Si stanno tirando fuori le unghie e mettendo in atto tante strategie.

E ora è ben palese il fatto che le antipatie nate non riescano a essere dimenticate in un angolo polveroso. Di certo il fatto di essere rinchiusi, come poco fa giustamente accennato, non aiuta soprattutto chi per indole caratteriale e stile di vita è molto attivo. E così è arrivato l’ennesimo sfogo con tanto di mega lite di notte. E si parla di allarme rosso.

Massimiliano Varrese contro la Luzzi

A sbottare ancora una volta è stato l’affascinante Massimiliano Varrese che non se la sta passando benissimo. Dopo aver ricevuto un sonoro due di picche da Heidi, i suoi dissidi con Beatrice Luzzi non si sono appianati. I due non vanno d’accordo e, come si dice a Roma, ” non si pigliano”. Lo sfogo del ballerino e attore è stato davvero molto duro. In poche parole le ha dato della “faina”.

Secondo lui lei, da brava attrice come è, sta semplicemente recitando alla perfezione un ruolo. E di quest’idea sarebbe anche la cuoca Rosy che è sempre più ai ferri corti con Beatrice. Ora Varrese vorrebbe essere semplicemente ignorato e non essere più preso di mira con tante battutine e punzecchiature da parte dell’ex star di Vivere con la quale è scattata una nuova lite.

© Riproduzione riservata