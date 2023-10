Gigi D’Alessio, vomita la stomachevole verità su Anna Tatangelo: “Andavamo a letto e ogni giorno bisognava farlo”

Gigi D’Alessio, dopo anni di silenzio, è uscito dallo scoperto facendo delle dichiarazioni inaspettate sul suo rapporto ormai archiviato con Anna Tatangelo.

Tutti sono concordi nel dire che Gigi D’Alessio sia uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana. Durante la sua lunga carriera si è messo alla prova in varie sfide, tra cui la conduzione di apprezzatissimi programmi televisivi. Uno dei tanti da menzionare è Made in Sud dedito alla risata puramente partenopea.

Allo stesso tempo ha fatto discutere anche per la sua vita sentimentale. Dopo anni di matrimonio con Carmela Barbato, e la nascita in tre figli, ha deciso di dirle addio per lasciarsi andare tra le braccia di Anna Tatangelo. In quel periodo non erano visti di buon occhio, ma poi con il passare del tempo in tanti si sono ricreduti sul loro conto.

Purtroppo nel 2020, nonostante abbiano un figlio, hanno deciso di prendere strade diverse. Lui attualmente è felice accanto alla giovanissima Denise Esposito che lo ha reso padre. Anna Tatangelo, invece, ha troncato la relazione qualche anno fa con il collega Livio Cori.

Ora anche lei ha riacquistato il sorriso accanto a un modello di Giorgio Armani di 26 anni. Lui è Mattia Narducci. Molti non sanno ancora perché i due si siano lasciati. Non a caso ci ha pensato lui facendo delle rivelazioni del tutto inaspettate.

La verità inaspettata di Gigi D’Alessio

La storia d’amore è durata ben 15 anni e si sono conosciuti quando Anna era ancora minorenne. La scintilla è scoccata durante il loro tour in Australia e nel 2010 è nato il piccolo Andrea.

Nel 2017 hanno comunicato la crisi, eppure sono riusciti a superarla. Tuttavia a un certo punto hanno capito che non c’era più nulla da fare e di conseguenza si sono lasciati. DI recente Gigi D’Alessio, nello studio di Verissimo, ha fatto delle rivelazioni a Silvia Toffanin.

“Una vita troppo pesante”

“Era diventata una vita troppo pesante”, ecco come ha esordito davanti alle telecamere del programma di canale 5. Ha anche aggiunto che non riuscivano più a comunicare serenamente e non si davano neanche la buonanotte prima di addormentarsi.

La diretta interessata non ha mai nascosto di aver sofferto per le mancate nozze. Come se non bastasse la sorella della cantante ha voluto dire la sua, sostenendo che il troppo lavoro li ha tenuti distanti e questo non ha fatto altro che azzerare la comunicazione del tutto. Oggi i loro rapporti sono civili e il tutto è dipeso soprattutto dal figlio, la cui crescita deve essere serena e priva di negatività.

© Riproduzione riservata