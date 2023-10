Kate e William, genitori preoccupati: il piccolo George deve sottoporsi a dei test | Si teme per lui

Non c’è un attimo di tregua per Kate Middleton e il Principe William. La faccenda riguarda il primogenito George. Ecco cosa sta allarmando sia i genitori che i sudditi della Royal Family

Kate Middleton e il Principe William si sono conosciuti nel 2001 alla St Andrew’s University e nel 2007 sono usciti allo scoperto. Sono diventati protagonisti della cronaca rosa quando sono finiti sui giornali. Dopo anni di fidanzamento è arrivata la proposta del fidanzamento con un anello.

Nel 2008 lei ha fatto la sua prima apparizione in pubblico a un matrimonio del cugino del Principe. Nel 2011 sono convolati a nozze nell’Abbazia di Westminster e dal loro amore sono nati George, Charlotte e Louis.

In qualità di rappresentanti della monarchia, preparano spesso le valigie andando in giro per il mondo. Anche se hanno tanti impegni, riescono a trovare il tempo da dedicare ai figli. Infatti spesso staccano la spina allontanandosi dalla corte inglese.

Ultimamente stanno facendo chiacchierare per una presunta crisi, però la verità è un’altra e riguarda il primogenito. Non a caso nell’aria si percepisce tensione.

Kate e William preoccupati per il piccolo George

Dei giornali hanno parlato di una crisi tra i due coniugi, dato che lei non accompagnerà il marito in un prestigioso evento sull’ambiente in Asia. La cosa ha insospettito molto, dato che non si è mai tirata indietro. In realtà la decisione di non partire è legata alla prole.

Kate e William non hanno nascosto di avere a cuore George perché nei prossimi giorni avverrà un qualcosa che potrebbe segnare il suo destino. Anche i sudditi e i membri della Corona reale sono preoccupati. Ma cosa accadrà prossimamente? Andiamo subito a scoprirlo.

Un momento importante per la vita del principino

Il principino nelle prossime settimane dovrà fare i conti con il suo futuro, nonostante abbia solo 10 anni. Andando nello specifico gli saranno somministrati dei test di ammissione per capire quale scuola sarà più idonea per lui. Un momento carico di tensione, per questo motivo la madre ha deciso di non partecipare agli Earthshot Prize Awards di Singapore. Ci andrà solo il Principe William.

Per ora sta frequentando la scuola Lambrock nel Berkshire con Charlotte e Louis. Quando avrà 13 anni dovrà andare in quella superiore, dunque a breve dovrà fare vari test: quello a risposta multipla in inglese, matematica e logica (durata 2 ore e mezza a novembre); il secondo è online; il terzo prevede un colloquio individuale. Entro luglio 2024 si sapranno i risultati. Tuttavia i genitori sperano che possa andare a Eton come tanti membri della Royal family. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

© Riproduzione riservata