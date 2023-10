Paola Barale, dopo decenni rigurgita la verità su Sperti: “Aveva già…” | Smascherato in un millesimo di secondo

Dopo anni di silenzio finalmente è venuta a galla la verità. Gianni Sperti e Paola Barale si sono lasciati per un motivo ben preciso. Andiamo a scoprire qual è stato

Paola Barale è una delle note più affermate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Il merito è stato senza dubbio la sorprendente somiglianza con la cantante Madonna.

La ruota della fortuna, Simpaticissima, Festival Italiano, Stelle a quattro zampe, La sai l'ultima?, Buona Domenica, Zelig, Quelli che il calcio, La talpa, Domenica In e tanti altri programmi l'hanno resa celebre.

Allo stesso tempo è stata al centro dell’attenzione per la vita sentimentale. Nel 1998 è convolata a nozze con Gianni Sperti, il braccio destro di Maria De Filippi, diventando la protagonista assoluta della cronaca rosa. Purtroppo nel 2002 hanno preso strade diverse.

A distanza di anni è emersa una verità inaspettata su come stanno le cose tra loro dopo l’addio. Lei ne ha parlato in un noto studio televisivo mesi fa. Lui, invece, ha sempre optato per il silenzio.

Paola Barale senza freni su Gianni Sperti in televisione

I fan della Barale sanno che nella sua vita ci sono stati due uomini molto important: l’attore Raz Degan e l’opinionista di Uomini e Donne. Con il primo è stata ben 13 anni mentre con l’altro ha avuto un matrimonio di 4 anni. Sull’ex marito non si è mai espressa, ma poi ha cambiato idea e ne ha fatto parola negli studi televisivi della Mediaset.

Tempo fa è stata ospite del Maurizio Costanzo Show tra gli ospiti c’erano lei, Pio e Amedeo e Simona Ventura. Durante una piacevole conversazione, la donna ha lasciato intendere di non avere un bel ricordo degli anni che ha condiviso con Gianni Sperti. Tutto ha avuto inizio quando il duo comico ha chiesto alla Ventura cosa i due ex avessero in comune.

“Non è rimasto un buon ricordo”

“Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti: A la passione per il ballo, B le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano e C la capacità di guadagnare in televisione senza fare un c***o”. La diretta interessata è intervenuta lasciando intendere di non aver ingoiato ancora il rospo: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”.

Prima di esordire in questo modo ha riferito dove si sono conosciuti e quanto fosse innamorata: “Ci siamo conosciuti a Buona Domenica… Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale“.

