Maria De Filippi, perché conduce UeD seduta per terra: per alcuni è davvero un motivo stupido

Maria De Filippi conduce sempre il UeD seduta per terra, sapete per quale motivo? Decisamente sorprendente!

Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia lei, la splendida Maria De Filippi, una delle regine indiscusse delle Reti Mediaset. Ora la troviamo il sabato sera nelle vesti di giudice a Tu Sì Que Vales mentre come conduttrice a Uomini e Donne e Amici. Per quanto concerne la stagione televisiva 2023- 2024 il primo di suddetti ad andare in onda è stato il famoso e chiacchieratissimo dating show.

La data del suo fischio d’inizio è stata lunedì 11 settembre 2023 che è stata anche quella che ha sancito il grande ritorno in Rai della splendida Caterina Balivo alla conduzione. E lo ha fatto con un programma nuovo di zecca denominato La Volta Buona. Maria a quanto pare la sta battendo e pure alla grande a livello di share.

Insomma, anche quest’anno il programma, che è tra l’altro uno dei più longevi di Canale 5, sta mietendo un grandissimo successo. Nel corso dell’estate si erano sussurrati tanti cambiamenti che alla fine non ci sono stati. E fin dalla prima puntata si è intuito che ancora una volta grandissimo protagonista della stagione in corso sarà il Trono Over.

Maria De Filippi, perché conduce UeD seduta per terra

Presentissima nel parterre delle dame Gemma Galgani ma non Ida Platano che ha trovato l’amore nel cavaliere Alessandro Vicinanza. Tra le storiche ecco apparire Roberta Di Padua, Aurora Tropea e, dopo tanti anni di distanza dal dating show, Barbara De Santi. Tra i cavalieri i grandi assenti sono Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Gli opinionisti non sono variati, sebbene nei mesi più caldi si era mormorato che Tina Cipollari potesse non essere più presente. La vamp, dopo essersi leggermente trattenuta nelle sue dichiarazioni nella prima puntata, è tornata poi” a graffiare” più di prima. Tuttavia in molti hanno notato che anche quest’anno come le altre stagioni Maria conduce seduta per terra. Sapete perché?

Una scelta strategica e non solo

In realtà si accomoda sui gradini. Lo fa semplicemente per una questione di comodità. Difatti nel corso di una giornata registrano più puntate del dating show. E lei non riuscirebbe, come ha confessato più volte, a reggere in piedi, camminando per lo studio come fa a C’è Posta Per Te.

Tra l’altro da quella posizione, che è decisamente strategica, può ottenere facilmente e velocemente, uno sguardo d’insieme dei vari partecipanti anche se i tronisti e gli opinionisti le danno le spalle. E se ha bisogno di alzarsi lo fa senza problemi. Stesso discorso se sente la necessità di fare qualche reprimenda.

