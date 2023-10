Nino Frassica disperato: l’appello che non avrebbe voluto mai fare | C’è poco da fare

L’attore Nino Frassica ha fatto un annuncio inaspettato sui social. Le sue parole hanno lasciato un vuoto nel cuore dei suoi amati fan

Nino Frassica, nato a Messina l’11 dicembre 1950, è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ha esordito grazie a Renzo Arbore in un programma radiofonico per poi passare nel 1985 al varietà Quelli della notte.

Nel suo curriculum si possono menzionare Fantastico, Domenica In, Scommettiamo che…?, I cervelloni, Acqua calda e Colorado Cafè. Nel 1998 ha indossato i panni del maresciallo Nino Cecchini in Don Matteo e da allora ricopre questo ruolo. In questo modo ha recitato accanto a Terence Hill, Flavio Insinna, Raoul Bova e tanti altri.

Ha fatto parte del cast di Che fuori tempo che fa, lo spin-off del programma di Fabio Fazio. Nel 2016 e 2018 nel 2023 è stato ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo e nel 2023 si è presentato come concorrente al Cantante mascherato.

Al di fuori del contesto televisivo vive la quotidianità accanto a Barbara Exignotis dal 2018. In questi giorni stanno affrontando un problema molto serio dovuto alla scomparsa di un membro importante della famiglia. Ecco l’appello straziante su Instagram.

L’appello disperato di Nino Frassica

Essendo un personaggio pubblico, l’uomo tende sempre ad aggiornare i profili social condividendo sia la vita privata che professionale. Di recente si è lasciato andare esternando un dolore straziante.

Da martedì scorso Nino Frassica sta cercando disperatamente il suo amico peloso, un gatto della Birmania dal pelo bianco. Anche se è dotato di microchip, non si riesce ancora a trovare. Si dice che sia scappato da una finestra lasciata aperta dell’appartamento preso in affitto a Spoleto (l’attore è impegnato con le riprese della serie Don Matteo). Ha promesso che ricompenserà con 5 mila euro chi lo troverà.

“Non è ancora stato trovato”

“Quarto giorno, Hiro ancora non è stato trovato, ma confido che possa tornare a casa al più presto. Intanto vorrei ringraziare tutti gli spoletini che si stanno prodigando per riportarci a casa il nostro cucciolo e tutti quelli che ci stanno supportando, dando consigli e rassicurazioni. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine che si sono messe subito all’opera. In questa foto Hiro aveva appena compiuto 1 anno e speriamo che possa festeggiare il terzo anno e i prossimi a casa con noi tra le nostre braccia”.

Poi ha proseguito: “Cookie, il fratello maggiore di Hiro, non mangia da giorni e continua a piangere. Spero che possa tornare a giocare con il suo adorato fratellino Hiro”. Parole davvero strazianti che hanno colpito coloro che lo seguono da sempre. Sicuramente nel loro piccolo contribuiranno, affinché il gatto adorato possa tornare a casa.

